По делу об ограблении задержан домработник вдовы Градского

Напомним, 16 января трое преступников ограбили вдову Александра Градского Марину Коташенко. Они остановили ее автомобиль на трассе, а затем заставили отдать хранившиеся в доме наличными деньги. Сумма ущерба превысила миллион евро.
Сотрудники полиции нашли у рабочего ксерокопию паспорта одного из группы подозреваемых. Предполагается, что преступники сейчас находятся за границей.
Недавно 37-летняя вдова артиста выступила с заявлением: "У нас в семье большая трагедия, все мы очень переживаем. Смерть Александра Борисовича Градского - огромная потеря для страны и всей мировой культуры. Но, помимо этого, четверо детей потеряли папу, а я потеряла мужа, друга, учителя и защитника. Это общее горе для нас всех. Всех, кто его любил и дорожит памятью о нем. Не успели мы оправиться от этой потери, как нас настигло еще одно испытание - нападение.
Судьбе угодно было сохранить главное - жизнь и здоровье наших детей, мы сейчас вместе. По остальным вопросам разберется следствие, и виновные понесут наказание. Сейчас передо мной стоит главная задача - сохранить добрую память об Александре Борисовиче Градском и достойно воспитать наших детей. Я сделаю для этого все".