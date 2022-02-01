По делу об ограблении задержан домработник вдовы Градского

Недавно 37-летняя вдова артиста выступила с заявлением: "У нас в семье большая трагедия, все мы очень переживаем. Смерть Александра Борисовича Градского - огромная потеря для страны и всей мировой культуры. Но, помимо этого, четверо детей потеряли папу, а я потеряла мужа, друга, учителя и защитника. Это общее горе для нас всех. Всех, кто его любил и дорожит памятью о нем. Не успели мы оправиться от этой потери, как нас настигло еще одно испытание - нападение.