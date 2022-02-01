Вт, 1.02.2022
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Лиз Трасс, Глава МИД Великобритании

По делу об ограблении задержан домработник вдовы Градского

На днях правоохранители задержали мужчину, который подозревался в нападении на вдову Александра Градского. Теперь стало известно еще об одном фигуранте преступления. Им оказался домработник Марины Коташенко. Об этом сообщает Пятый канал. 

Напомним, 16 января трое преступников ограбили вдову Александра Градского Марину Коташенко. Они остановили ее автомобиль на трассе, а затем заставили отдать хранившиеся в доме наличными деньги. Сумма ущерба превысила миллион евро. 

Сотрудники полиции нашли у рабочего ксерокопию паспорта одного из группы подозреваемых. Предполагается, что преступники сейчас находятся за границей.

Недавно 37-летняя вдова артиста выступила с заявлением: "У нас в семье большая трагедия, все мы очень переживаем. Смерть Александра Борисовича Градского - огромная потеря для страны и всей мировой культуры. Но, помимо этого, четверо детей потеряли папу, а я потеряла мужа, друга, учителя и защитника. Это общее горе для нас всех. Всех, кто его любил и дорожит памятью о нем. Не успели мы оправиться от этой потери, как нас настигло еще одно испытание - нападение.

Судьбе угодно было сохранить главное - жизнь и здоровье наших детей, мы сейчас вместе. По остальным вопросам разберется следствие, и виновные понесут наказание. Сейчас передо мной стоит главная задача - сохранить добрую память об Александре Борисовиче Градском и достойно воспитать наших детей. Я сделаю для этого все".


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