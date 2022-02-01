Вт, 1.02.2022
На данный момент никто не говорит о том, чтобы НАТО ввязывалось в боевые действия напрямую, поскольку Украина хоть и наш союзник, но не член НАТО. Думаю, если бы такое вторжение случилось, ответ должен был бы быть незамедлительным. Артис Пабрикс, министр обороны
Артис Пабрикс, министр обороны

За год кибермошенники выманили у населения Латвии 14,6 млн евро

ФОТО: Unspalsh

В 2021 году общие потери населения от действий мошенников в киберпространстве составили более 14,6 млн евро, говорится в сообщении учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv, представленной на заседании подкомиссии Сейма по стратегической коммуникации.

Ущерб от инвестиций в сомнительные платформы с 2017 по 2021 год составил более 8,5 млн евро, по ним начато почти 300 уголовных процессов.

Мошенники, звонящие по телефону и выдающие себя за банковских работников, нанесли населению ущерб в размере более 6,5 млн евро, по этим фактам начато 790 уголовных процессов.

Ущерб от действий мошенников, выдающих себя за представителей курьерских служб DPD Latvija и Omniva, составил около 167 000 евро, в целом пострадало 418 человек, было совершено 323 попытки мошенничества.

По словам заместителя руководителя Cert.lv Вариса Тейванса, люди должны проверять, с кем разговаривают, а также не подтверждать сделки, которые сами не планировали.

Он сообщил, что ведутся переговоры с телекоммуникационными компаниями, чтобы снизить возможность подделки мошенниками банковских телефонных номеров.


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