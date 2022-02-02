Испанская газета El Pais показала ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Что в нем говорится?

"Россия подорвала доверие". Ответ НАТО

В четырехстраничном ответе НАТО отмечается, что альянс является оборонительным союзом и не представляет угрозы для России, а все имеющиеся разногласия необходимо решать "путем диалога и дипломатии, а не угроз или применения силы".

Однако, учитывая "значительное, немотивированное, необоснованное и продолжающееся скопление войск" у границы с Украиной и в Беларуси, НАТО призывает Москву "к немедленной деэскалации ситуации".

Россия, как утверждается в ответе, нарушила "ценности, принципы и обязательства, которые она же сама помогала создавать и которые призваны укреплять отношения России и НАТО".

Альянс отмечает, что готов к дальнейшим консультациям с Москвой и к восстановлению "взаимного присутствия НАТО и России в Москве и Брюсселе соответственно".

В то же время руководство блока намерено и дальше придерживаться принципа "открытых дверей" и выступает за то, чтобы страны были свободны в выборе мер по обеспечению безопасности, а также внешней политики.

НАТО призывает Россию отвести войска из Украины, Грузии и Молдовы, а также воздерживаться от "агрессивной ядерной риторики и опасных действий против союзников (по блоку) и других стран". Кроме того, Москву просят консультироваться с НАТО по ядерной и ракетной программам России.

В заключении отмечается, что блок НАТО более 30 лет пытался выстроить партнерство с Россией, и "ни одному другому партнеру не предлагалось подобного отношения".

"Однако Россия подорвала доверие, лежащее в основе нашего сотрудничества, и бросила вызов фундаментальным принципам глобальной и евроатлантической архитектуре безопасности", - говорится в документе.

"Усилить оборонительную позицию". Ответ США

Власти США в своем ответе (занимающем чуть более четырех страниц) тоже выражают готовность проводить консультации с Россией на самых разных площадках. При этом Вашингтон полностью поддерживает принцип "открытых дверей" при вступлении в НАТО.

Как отмечается в документе, Россия разместила около 100 тысяч военных у границ с Украиной, аннексировала Крым и поддерживала сепаратистов Донбасса, а в своих предложениях по безопасности "озвучила несколько требований, которые противоречат принципам, предложенным ей же в более ранних документах".

Все диалоги, как утверждается в обоих документах, должны вестись на базе Устава ООН, Хельсинкских соглашений, Основополагающего акта Россия-НАТО и Парижской хартии.

Власти США готовы обсуждать условия взаимного отказа от размещения ракетных систем и наступательных боевых соединений на территории Украины, говорится в документе.

При этом Вашингтон обеспокоен тем, что Москва нарушила принципы Будапештского меморандума, в котором обязалась "уважать независимость и суверенитет нынешней территории Украины" и воздерживаться от применения силы против соседней страны, утверждают авторы ответа.