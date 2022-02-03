Ирина Дубцова удалила грудные импланты

"Меня избавили от грудных имплантов. Я натюрель уже два с половиной месяца. Я убрала их, поскольку они меня "толстили". Стояли уже 12 лет. Сейчас это уже немодно, тяжело, надоели", - написала Дубцова.

ФОТО: https://www.instagram.com/dubtsova_official/

Ранее в интервью Алене Жигаловой Дубцова отмечала, что со своим лицом она ничего не делала - "даже ботокс не колола". Но об увеличении груди Ирина неоднократно говорила во многочисленных интервью. В разговоре она призналась, что хочет пойти и уменьшить грудь.

"Надоело", - объяснила свое желание певица.

Она подчеркнула, что проблем со здоровьем у нее нет. Просто грудь стала прибавлять ей веса и возраста.

Ирина Дубцова ФОТО: скриншот видео с YouTube

Сейчас Дубцова находится в больнице. Подписчикам она призналась, что перенесла срочную операцию, но причин называть не стала, а лишь отметила, что это личное. Такие вещи, по мнению Ирины, не для соцсетей: "Здесь только работа и отдых. Есть темы, на которые я точно говорить не буду. Вообще я рассказала об операции только из-за того, что была вынуждена отменить запланированный на 4 февраля концерт".