Чт, 17.02.2022
Я сказал ей, чтобы она подошла к водителю и объяснила ситуацию. Когда через пару минут я перезвонил, ребенок уже стоял на дороге за пределами города, в темноте и на холоде. Отец девочки, которую высадили из автобуса на шоссе
Отец девочки, которую высадили из автобуса на шоссе

(Не)детские проблемы ⟩ "Твоих старших я родила в животике, а тебя - в сердце"

ФОТО: Дизайн: Лаума Ласма Грузниня

"Я не согласна жить без детей, это какая-то бесплодная и неправильная жизнь. Если у нас их не будет, то мы будем удочерять или усыновлять. Сразу предупреждаю, что для меня это важно", - сказала более 20 лет назад Анжелика своему мужу Сергею. Пара очень долгое время не могла зачать ребенка, однако сегодня Анжелика гордо может заявить, что она мама семерых детей. 

Лица приемных детей скрыты по просьбе мамы ФОТО: Из личного архива Анжелики Давыденковой

Сейчас Анжелика и Сергей Давыденковы родители двух биологических мальчика и девочки, двух удочеренных дочек и трех временных приемных деток (девочки и двух мальчиков). 

Спустя три года после того заявления Анжелики мужу у пары родился сын Алексей, а затем и дочь Элина. Больше вопрос детей остро перед ними не стоял. Еще через некоторое время супруги вступили в программу временных приемных семей, "чтобы помочь какому-то малышу, государству и вообще сделать благое дело". Правда, две девочки для них стали больше чем просто приемными на время.

"Твоих старших я родила в животике, а тебя - в сердце"

Решение войти в программу было принято всей семьей, когда младшей дочери было 10 лет, а сыну - 13. Самой Анжелике тогда было 40 лет. "Кого предложат, мы не знали. Если придет мальчик - то сыну нужно будет пустить его жить в свою комнату, если девочка - то дочке. И они ответили - не проблема", - вспоминает Анжелика. Так в семье появилась Каролина, которой на тот момент было всего неполных два года. Настал день, когда девочка получила статус свободного ребенка и ее можно было отдавать на удочерение. Но всем стало ясно: в другую семью ее никто не отдаст.

ФОТО: Из личного архива Анжелики Давыденковой

"Я уже к ней прикипела, я уже для нее стала мамой. Этот опыт, когда тебя ребенок уже называет мамой, но ты ее не просишь об этом и в то же время не можешь это запретить. Ты становишься мамой, он становится папой, он - братом, она - сестрой. Вот у ребенка семья!

И как-то просто естественно я поняла, что семья выросла еще на одного человека: она вошла в наш общий круг, она наша, мы ее любим, мы ее приняли полностью и сердцем, и всем. Независимо от чего. И, конечно, для меня этого большого и сложного решения не было, чтобы ее оставить и удочерить. Потому что я ее уже в своем сердце родила. Я даже ей говорила: зайка, я вот твоих старших братика и сестричку родила в животике, а тебя - в сердце. Я очень благодарна Богу за то, что он дал тебя. Ты наша, мы твои мама и папа. У тебя есть семья!" - вспоминает Анжелика с улыбкой. На сегодняшний день 12-летняя Каролина уже 10 лет полноправный член семьи. 

"Я пришла домой и не могла забыть этот взгляд"

Три года назад семья удочерила еще одну девочку (имя ребенка по просьбе Анжелики не называем). По словам мамы, второй раз решиться на удочерение было сложнее - они с мужем уже договорились, что когда настанет момент и нужно будет предлагать ребенка в адопцию - они так и сделают. 

ФОТО: Из личного архива Анжелики Давыденковой

"Все-таки мне сложно расставаться с детьми", - признается Анжелика. На тот момент из семьи ушли в адопцию двое детей, и приемной маме было тяжело пережить это. "Но я рада, что у них все хорошо прошло, и я видела, что им это во благо", - подчеркивает мама.

Из всех приемных детей, что были у семьи - эта девочка была самой маленькой. На момент знакомства ей был всего год. Анжелика с улыбкой вспоминает первую встречу в детском доме.

Тогда будущая мама девочки была в шоке от того, какая она маленькая, и даже не представляла, что с ней делать. Она взяла ребенка на руки и 40 минут, пока они с сотрудником детского дома обсуждали все детали, девочка смотрела ей в глаза: "Впилась мне в глаза. Я пришла домой и не могла забыть этот взгляд, не могла спать. Говорю мужу - я ее возьму! Она как будто изучала меня и думала - кто ты, что ты, что ты мне можешь дать?". Сейчас девочке 8 лет, и, по словам Анжелики, дочка до сих пор так на нее и смотрит. 

"Она очень часто сядет со мной на кухне, замрет и смотрит мне в глаза. Говорит - мама, я тебя люблю! Она настолько приросла, и я знаю, насколько было бы сложно ее отдирать от нас... С кожей", - признает Анжелика. Сергей сначала был удивлен - ведь был договор, что возьмут "только одну", но признается, что сейчас и сам рад, что дочь осталась в семье. 

Анжелика подчеркивает, что всегда смотрит, каково будет расставаться в первую очередь ребенку. И потому трех детей, которые сейчас находятся на воспитании временно, они усыновлять не станут: они дружные, и вместе им будет легче расстаться с семьей. Правда, Анжелика отмечает, что эти дети уже выросли (им 7, 8, 10 лет) и им будет сложнее найти семью, так что они "стабильно" у нее. Кроме того, биологические родители хоть и лишены прав, но имеют контакт и в хороших отношениях с Анжеликой и детьми. 

ФОТО: Из личного архива Анжелики Давыденковой

"Эти дети мало плачут"

По словам Анжелики, родные дети сразу же были за новых членов семьи:  "Притом им очень это пошло на пользу: они увидели, какие бывают ситуации, где воспитываются дети, у которых нет родителей. Так они стали ценить многое, я им многое объясняла - вы живете и принимаете все как данность - мама, папа, все есть! Плохо - пришел поплакался, хорошо - порадовался, тебе что-то надо - родители о тебе позаботились". Так, Элина и Алексей посещали детский дом с мамой, где наблюдали все своими глазами.

"Они видели, насколько эти дети даже жадно едят сладости. Им что-то приносят - они просто жадно едят... Не потому, что их плохо кормят. Вот есть детки, которые приходили ко мне и переживали, будут ли они кушать. Позавтракали и - "А будем ли мы еще кушать?". Приходилось какое-то время им постоянно говорить, чтобы они не волновались и что все будет". 

С воспитанием Каролины Анжелика обратила внимание и на то, что дети из детских домов плачут реже. "Падает. Больно. Но молчит, лежит тихо. Стою и думаю - больно же, почему молчишь!? И вот первый ребенок, наверно, спустя месяц впервые закричал. И я думаю - слава Богу! Как будто она растаяла и открылась". Анжелика связывает такое поведение ребенка с тем, что, скорее всего, в детском доме на каждый зов ребенка не приходят и "они начинают понимать - справляйся сам".

Как понять, что ты готов к адопции?

Как отмечает Анжелика, в первую очередь потенциальным родителям нужно будет собрать большой пакет документов. Во-вторых, проводятся курсы и предоставляются встречи с другими родителями, прошедшими через этот опыт. В-третьих, этот процесс занимает долгое время - люди ждут своего ребенка и по несколько лет. И если ничего из этого списка не отпугнуло родителя, то, скорее всего, он готов!

Как действовать, если решились усыновить ребенка, какой пакет документов нужен, возрастные критерии и информация о пособиях доступна на русском языке тут.

Также издание BurningHut составляло список критериев, чтобы понять, готовы ли стать приемным родителем (полный разбор критериев тут): 

  1. Вы ясно осознаете, по каким причинам хотите взять ребенка в семью;
  2. Другие члены семьи тоже готовы к этому;
  3. У вас есть силы на то, чтобы терпеливо завоевывать доверие;
  4. Вы располагаете свободным временем (его может понадобиться больше, чем вы планировали);
  5. Вы сможете отпустить родительские амбиции, если это понадобится;
  6. Вы готовы честно говорить с ребенком о его происхождении.

Актуальные вопросы к приемному родителю

- Жалели ли вы когда-то о решении удочерить?

- Ни разу не пожалела. Бывают всякие ситуации, сложности - как в воспитании своих, так и приемных. Это дети. Но это вообще не проблема, потому что главное здесь - любовь и принятие. Я не чувствую разницы в воспитании. Я даже не могу распределить, кого я родила, кого не родила. Все мои!

В моем кругу есть люди, которые тоже усыновляли детей, и я пока что никого из них не видела огорченным, и никто не говорил, что сделал что-то неправильно и необдуманно.

- Скрываете ли вы от детей, что они неродные?

- Нет. Потому что слишком большой круг знакомых в курсе, что это приемный ребенок и, по сути, это риск, что в какой-то неподходящий момент это будет преподнесено кем-то другим. Эта информация - она просачивается, хочешь ты того или нет.

- Если дочь проявит желание искать биологических родителей, будете ли вы против этого?

- Я не буду препятствовать. Я считаю, что каждый человек хочет знать свои истоки и свои корни, очень многие уже в более зрелом возрасте начинают делать генеалогическое древо и далеко заходят в родословную - им это интересно, откуда они произошли. Почему нужно этого лишать, если у нее самой возникнет это желание? Другое дело, если не будет. Это ее выбор. Совершеннолетний человек, он же вообще имеет право идти своим путем, выбирать свой жизненный путь. Я к этому готова.

- Почему адопция - это не страшно? 

- Я знаю семьи, которые побоялись сделать этот шаг - они жили вместе долго с этой проблемой, но прошло много времени, и они с возрастом просто оставили эту затею. Больше всего - с их слов - пугает "не такая" ответственность, особенно если у них вообще нет опыта в воспитании.

Но я считаю, что все начинается с решения - дорогу осилит идущий. (...) Главное - перебороть этот страх и решиться, настроив свое сердце на любовь. А добро - оно всегда приходит в ответ на добро. Ты видишь в ответ счастливые детские глаза. И они всегда счастливые! Дети очень благодарны, они умеют благодарить, и они за все благодарят. Если ты их, конечно, этому учишь. 

Это счастье, когда ты видишь, как они растут, когда ты им помогаешь делать первые шаги, учишь собирать портфель и делать уроки, ты все время где-то рядом, а потом смотришь - он уже сам пошел и все делает.

Бояться поведенческих вещей? Тут есть помощь специалистов, если уж совсем не хватает каких-то навыков... В нашем случае у нас есть курсы, нас подготавливали ко всем рискам, есть куда обращаться, есть круг поддержки. Нам предоставляют психологов бесплатно. Есть кому помочь. Поэтому думаю, что бояться не стоит - нужно принимать решение!

- Наследственность. "Дурная" кровь - миф?

- Миф. Я знаю массу примеров, когда из благополучной семьи свои дети такими вырастали - все от воспитания зависит. (...) Мне кажется, что дети учатся именно на примерах. Он не научится, если вы их наставляете-наставляете, а (сами) живете по-другому. Ребенок учится тому, что видит в собственном доме. Он впитывает какие-то навыки от родителей. Конечно, что такое хорошо, а что такое плохо - мы объясняем, как и то, что, когда они вырастут, они сами будут делать свой выбор.

- Придет родная мать и заберет ребенка - так ли это? 

- У нас сильная защита данных при адопции. Когда человек адоптирует ребенка, он может поменять ему все - персональный код и имя, фамилию. Меняется все, что вы захотите. Это очень шифруется. А тот ребенок, который существовал до того, с теми данными, - его нет. Другое дело, когда есть статус приемной семьи, там чуть-чуть по-другому. 

- Не давать общаться с биологическими родственниками - правильное ли решение? Ваше мнение...

- Вы знаете, когда уже человек усыновил, я считаю, что это правильно. Потому что он взял ребенка на себя. Зная разные ситуации, каждому родителю, у которого забрали ребенка, давался шанс. И часто это длительное время. У них есть возможность вернуть своего ребенка - другое дело, что они этим шансом не воспользовались. (...) Так что я считаю, что туда-сюда дербанить ребенка нельзя. И если они не захотели отказаться от той жизни, которую выбрали, то их лишают статуса родителя, прерываются все отношения и они передаются другому человеку. Человеку, который принимает это решение (усыновить. - Прим. ред.), который созревает, который открывает для ребенка и свое сердце, и свой дом, и свой кошелек. Ты и в наследство его тоже включаешь - он полностью твой, все, что принадлежит тебе - принадлежит ему.

Надо вовремя все делать. А дальше - это ваша участь, вы так выбрали. Дети ведь тоже страдают. Другое дело, когда ребенок вырастет и захочет познакомиться со своими родителями. Я на это готова, другие - возможно, нет, но считаю, что это тоже их право.

(Не)детские проблемы - это серия статей RUS TVNET, посвященная тем детям Латвии, которым повезло меньше других. У них нет заботливых родителей, дома, а порой и здоровья.

Первая часть этого проекта была посвящена приемным семьям - особой форме опеки, о которой в Латвии говорят все еще мало. Приемная семья - не конечный дом ребенка, оставшегося без попечения родителей, однако это более благоприятная во всех смыслах среда в сравнении с детдомом.

Во второй части проекта мы говорим об опекунстве и усыновлении на примере наших героев, а также разбираем проблематику усыновления детей с тяжелыми функциональными нарушениями и спорный вопрос усыновления детей из Латвии иностранцами, который в 2022 году разрешен весьма кардинальным образом.


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