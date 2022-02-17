(Не)детские проблемы ⟩ "Твоих старших я родила в животике, а тебя - в сердце"

ФОТО: Из личного архива Анжелики Давыденковой

"Я уже к ней прикипела, я уже для нее стала мамой. Этот опыт, когда тебя ребенок уже называет мамой, но ты ее не просишь об этом и в то же время не можешь это запретить. Ты становишься мамой, он становится папой, он - братом, она - сестрой. Вот у ребенка семья!

И как-то просто естественно я поняла, что семья выросла еще на одного человека: она вошла в наш общий круг, она наша, мы ее любим, мы ее приняли полностью и сердцем, и всем. Независимо от чего. И, конечно, для меня этого большого и сложного решения не было, чтобы ее оставить и удочерить. Потому что я ее уже в своем сердце родила. Я даже ей говорила: зайка, я вот твоих старших братика и сестричку родила в животике, а тебя - в сердце. Я очень благодарна Богу за то, что он дал тебя. Ты наша, мы твои мама и папа. У тебя есть семья!" - вспоминает Анжелика с улыбкой. На сегодняшний день 12-летняя Каролина уже 10 лет полноправный член семьи.

"Я пришла домой и не могла забыть этот взгляд"

Три года назад семья удочерила еще одну девочку (имя ребенка по просьбе Анжелики не называем). По словам мамы, второй раз решиться на удочерение было сложнее - они с мужем уже договорились, что когда настанет момент и нужно будет предлагать ребенка в адопцию - они так и сделают.

ФОТО: Из личного архива Анжелики Давыденковой

"Все-таки мне сложно расставаться с детьми", - признается Анжелика. На тот момент из семьи ушли в адопцию двое детей, и приемной маме было тяжело пережить это. "Но я рада, что у них все хорошо прошло, и я видела, что им это во благо", - подчеркивает мама.

Из всех приемных детей, что были у семьи - эта девочка была самой маленькой. На момент знакомства ей был всего год. Анжелика с улыбкой вспоминает первую встречу в детском доме.

Тогда будущая мама девочки была в шоке от того, какая она маленькая, и даже не представляла, что с ней делать. Она взяла ребенка на руки и 40 минут, пока они с сотрудником детского дома обсуждали все детали, девочка смотрела ей в глаза: "Впилась мне в глаза. Я пришла домой и не могла забыть этот взгляд, не могла спать. Говорю мужу - я ее возьму! Она как будто изучала меня и думала - кто ты, что ты, что ты мне можешь дать?". Сейчас девочке 8 лет, и, по словам Анжелики, дочка до сих пор так на нее и смотрит.