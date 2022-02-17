(Не)детские проблемы ⟩ "Твоих старших я родила в животике, а тебя - в сердце"

Актуальные вопросы к приемному родителю
- Жалели ли вы когда-то о решении удочерить?
- Ни разу не пожалела. Бывают всякие ситуации, сложности - как в воспитании своих, так и приемных. Это дети. Но это вообще не проблема, потому что главное здесь - любовь и принятие. Я не чувствую разницы в воспитании. Я даже не могу распределить, кого я родила, кого не родила. Все мои!
В моем кругу есть люди, которые тоже усыновляли детей, и я пока что никого из них не видела огорченным, и никто не говорил, что сделал что-то неправильно и необдуманно.
- Скрываете ли вы от детей, что они неродные?
- Нет. Потому что слишком большой круг знакомых в курсе, что это приемный ребенок и, по сути, это риск, что в какой-то неподходящий момент это будет преподнесено кем-то другим. Эта информация - она просачивается, хочешь ты того или нет.
- Если дочь проявит желание искать биологических родителей, будете ли вы против этого?
- Я не буду препятствовать. Я считаю, что каждый человек хочет знать свои истоки и свои корни, очень многие уже в более зрелом возрасте начинают делать генеалогическое древо и далеко заходят в родословную - им это интересно, откуда они произошли. Почему нужно этого лишать, если у нее самой возникнет это желание? Другое дело, если не будет. Это ее выбор. Совершеннолетний человек, он же вообще имеет право идти своим путем, выбирать свой жизненный путь. Я к этому готова.
- Почему адопция - это не страшно?
- Я знаю семьи, которые побоялись сделать этот шаг - они жили вместе долго с этой проблемой, но прошло много времени, и они с возрастом просто оставили эту затею. Больше всего - с их слов - пугает "не такая" ответственность, особенно если у них вообще нет опыта в воспитании.
Но я считаю, что все начинается с решения - дорогу осилит идущий. (...) Главное - перебороть этот страх и решиться, настроив свое сердце на любовь. А добро - оно всегда приходит в ответ на добро. Ты видишь в ответ счастливые детские глаза. И они всегда счастливые! Дети очень благодарны, они умеют благодарить, и они за все благодарят. Если ты их, конечно, этому учишь.
Это счастье, когда ты видишь, как они растут, когда ты им помогаешь делать первые шаги, учишь собирать портфель и делать уроки, ты все время где-то рядом, а потом смотришь - он уже сам пошел и все делает.
Бояться поведенческих вещей? Тут есть помощь специалистов, если уж совсем не хватает каких-то навыков... В нашем случае у нас есть курсы, нас подготавливали ко всем рискам, есть куда обращаться, есть круг поддержки. Нам предоставляют психологов бесплатно. Есть кому помочь. Поэтому думаю, что бояться не стоит - нужно принимать решение!