"Можно пройти с QR-кодом подруги": признание Дидрихсоне о поездке в Париж смутило ее подписчиков

Дидрихсоне показывает большую часть своего распорядка дня своим 92 000 подписчиков в Instagram. Недавно она также сообщила, что ждет первого ребенка. При этом она не указала, переболела ли она Covid-19 или получила вакцину.

Несмотря на это, в конце прошлого года самые наблюдательные подписчики инфлюенсера заметили, что она посещает салон, где наращивают волосы, и мебельный магазин. Эти места работают только в "зеленом режиме".

Недавняя запись Дидрихсоне в очередной раз смутила ее подписчиков.

На прошлой неделе Элина отправилась с мужем в Париж. Там оба посещали заведения общественного питания, а также кабаре-шоу, где требуется действующий сертификат Covid-19.

"Здесь можно посидеть внутри, предъявив код, но… паспорт никто не требует. Таксист сказал: если бы надо было предъявить паспорт, в ресторанах действительно было бы пусто. Потому что большинство людей в их семьях делятся этими сертификатами", - рассказала Дидрихсоне своим подписчикам.

Позируя возле "Мулен Руж", Дидрихсоне написала: "Здесь тоже нужен код. Но никто не проверяет паспорт.

Можно спокойно пройти с QR-кодом подруги".

Как известно, Латвия ввела уголовную ответственность за получение или сохранение поддельного сертификата Covid-19.

Недавно портал Apollo.lv написал о ситуации, которая всколыхнула соцсети – Дидрихсоне осудили за то, что она выразила непонимание по поводу отмены косметических процедур, потому что мастер должна была посетить похороны близкого человека.

Такие ситуации имели место не только в связи со смертью родственников, но и в ситуациях с заражением Covid-19. Одна из коллег Дидрихсоне публично рассказала: "Самая грандиозная из всех ситуаций, которые были у меня и моих коллег, возникла, когда моя мать, с которой я живу, заболела Covid-19 и я сказала Элине, что должна сидеть в самоизоляции и, к сожалению, не могу выйти на работу, а ее ответ был такой: "Я не верю в Covid-19, и тебе надо выйти на работу".