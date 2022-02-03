Чт, 3.02.2022
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Сейм пока не готов работать очно - предложение оппозиции отклонено

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня Сейм отклонил предложение оппозиции о возобновлении работы парламента в очном режиме.

Проекты решения о возобновлении работы в очном режиме продвигали депутаты Вячеслав Домбровский ("Республика"), Эдгар Таварс (Союз зеленых и крестьян), Эвия Папуле ("Республика"), Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян), Дидзис Шмитс, Каспар Гиргенс ("Республика"), Арманд Краузе (Союз зеленых и крестьян), Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян), Гундарс Даудзе (Союз зеленых и крестьян), Эрик Пуценс ("Республика") и Роман Наудиньш.

Проекты решения были поданы неделю-две назад с расчетом, что Сейм рассмотрит их раньше, поэтому в них были указаны уже прошедшие даты, с которых предполагалось вернуться в режим очной работы.

Как сообщалось ранее, спикер Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) неделю назад заявила агентству ЛЕТА, что заболеваемость Covid-19 стремительно растет, поэтому встает вопрос, должен ли Сейм принять решение о возобновлении работы в очном режиме именно в такой ситуации.


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