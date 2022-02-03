Сейм пока не готов работать очно - предложение оппозиции отклонено
Сегодня Сейм отклонил предложение оппозиции о возобновлении работы парламента в очном режиме.
Сегодня Сейм отклонил предложение оппозиции о возобновлении работы парламента в очном режиме.
Проекты решения о возобновлении работы в очном режиме продвигали депутаты Вячеслав Домбровский ("Республика"), Эдгар Таварс (Союз зеленых и крестьян), Эвия Папуле ("Республика"), Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян), Дидзис Шмитс, Каспар Гиргенс ("Республика"), Арманд Краузе (Союз зеленых и крестьян), Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян), Гундарс Даудзе (Союз зеленых и крестьян), Эрик Пуценс ("Республика") и Роман Наудиньш.
Проекты решения были поданы неделю-две назад с расчетом, что Сейм рассмотрит их раньше, поэтому в них были указаны уже прошедшие даты, с которых предполагалось вернуться в режим очной работы.
Как сообщалось ранее, спикер Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) неделю назад заявила агентству ЛЕТА, что заболеваемость Covid-19 стремительно растет, поэтому встает вопрос, должен ли Сейм принять решение о возобновлении работы в очном режиме именно в такой ситуации.