Сейм пока не готов работать очно - предложение оппозиции отклонено

Проекты решения о возобновлении работы в очном режиме продвигали депутаты Вячеслав Домбровский ("Республика"), Эдгар Таварс (Союз зеленых и крестьян), Эвия Папуле ("Республика"), Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян), Дидзис Шмитс, Каспар Гиргенс ("Республика"), Арманд Краузе (Союз зеленых и крестьян), Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян), Гундарс Даудзе (Союз зеленых и крестьян), Эрик Пуценс ("Республика") и Роман Наудиньш.

Проекты решения были поданы неделю-две назад с расчетом, что Сейм рассмотрит их раньше, поэтому в них были указаны уже прошедшие даты, с которых предполагалось вернуться в режим очной работы.