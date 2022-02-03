В этом году будет отремонтировано 350 км дорог Латвии

Государственный план строительства региональных дорог до 2027 года был утвержден Автодорожным советом в конце прошлого года. Это очередной этап внедрения долгосрочного и среднесрочного планирования целенаправленной работы по улучшению общего состояния автомобильных дорог.

Строительные работы начнутся в этом году на участке региональной дороги Рига-Эргли (P4) от Рижской окружной дороги до поворота на Ропажи и на участке протяженностью 18,67 км автомагистрали Айнажи - Матиши (P15). Кроме того, строительные работы будут вестись на участках автодорог Смилтене - Гулбене (P27) и Плявиняс - Мадона - Гулбене (P37).

В Латгале восстановление асфальтобетонного покрытия будет проводиться на участках региональных дорог Резекне - Гулбене (P36), Виляка - Карсава (P45) и Резекне - Дагда (P55).

В Земгальском регионе в этом году будет восстановлено дорожное покрытие на участках автомагистралей Бауска - Айзкраукле (P87) и Елгава - Иецава (P93).

В Курземе крупнейшие строительные работы предстоят на участках дорог Вентспилс (Лечи) - Гробиня (P111), а также Слока - Талси (P128), Бутнари - Салдус - Эзере (P105) и Талси - Упесгрива (P127).

Всего в этом году восстановление или реконструкция асфальтобетонного покрытия по программе региональных автодорог запланированы почти на 40 участках дорог. Точный объем необходимого для этого финансирования станет известен после завершения процедуры закупки. В этом году из государственного бюджета и фондов Европейского союза на восстановление государственной автодорожной сети запланировано не менее 308 млн евро.

Министр сообщения Талис Линкайтс отмечает, что восстановление региональных дорог важно как для обеспечения удобного передвижения жителей между краевыми центрами, так и для развития территорий и повышения заинтересованности предпринимателей в создании новых рабочих мест.

В Министерстве сообщения поясняют, что государственный план строительства региональных автодорог до 2027 года устанавливает критерии для принятия решений по развитию государственных региональных автомобильных дорог, с тем, чтобы инвестиции и работы были спланированы на несколько лет вперед и строительство дорожной инфраструктуры осуществлялось продуманно. В период до 2027 года запланированы строительные работы на участках общей протяженностью приблизительно 1360 километров, в том числе предусмотрено асфальтирование 183 километров участков гравийных дорог.