В Латвии станет легче разводиться

Как LETA сообщила представитель "Для развития / За!" Лиене Анчупане, предложения представили депутаты Инесе Войка и Юрис Пуце.

По их мнению, ​​бракоразводный процесс в случаях, когда стороны не могут договориться о нем, должен быть проще и короче, чем это было раньше.

До сих пор в случаях, когда один из супругов возражал против расторжения брака, Гражданский закон предусматривал возможность в одностороннем порядке ходатайствовать об этом в суде после трех лет фактического раздельного проживания - этот срок по предложению депутатов был сокращен до одного года. Также закон больше не предусматривает возможности для суда отодвигать срок рассмотрения заявления о расторжении брака на полгода, надеясь на примирение супругов, указывает партийное объединение.

По словам Войки и Пуце, ​​недопустимо, чтобы сторона, не желающая разводиться, фактически осуществляла "злоупотребляющий контроль" над другой стороной, откладывая развод. Суд также не должен принимать решение о продлении, а должен полагаться на волю человека о разводе, несмотря на возражения другой стороны.

По словам Пуце, ​​бракоразводный процесс "серьезно затрагивает экономически и юридически уязвимую сторону отношений, чаще всего - женщин с маленькими детьми".

"Длительный период правовой неопределенности неприемлем, так как не позволяет требовать алименты до развода, даже когда это жизненно важно для благополучия детей", - сказал он.

"Изменения в законе укрепят институт семьи, позволив досрочное прекращение брака. Регулирование, уважающее свободу выбора человека, снижает предубеждение против брака", - отмечает Войка.

Предложенные депутатами поправки в Гражданский закон поддержала и рабочая группа Минюста, в состав которой вошли представители судебной власти, в том числе судьи с опытом работы в вопросах семейного права, представители учреждений по защите прав детей и ассоциации Centrs Marta, сообщила Анчупане.

Члены рабочей группы отмечают, что правовая неопределенность при ожидании предусмотренных Гражданским законом трех лет может негативно сказаться на детях супругов и может оказать пагубное влияние не только на их психоэмоциональную устойчивость, но и на самих взрослых, особенно если сторона, не желающая развода, возражает против развода без веских оснований.