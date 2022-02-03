Кремль отрицает, что потерял контроль над Чечней

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым в среду в Кремле через несколько часов после того, как чеченский депутат Государственной Думы России пригрозил "обезглавить" семью бывшего судьи.

"Категорически не согласен с тем, что ситуация там вышла из-под контроля", - заявил в четверг журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Почему Путин должен бояться главу российского региона?" - спросил он. На вопрос СМИ, рассмотрит ли Путин угрозу журналистам, Песков сказал, что у него нет точной информации.

20 января чеченские силовики похитили в Нижнем Новгороде Зарему Мусаеву, жену бывшего федерального судьи Чечни Сайди Янгулбаева, и увезли ее в Чечню.

Сын пары, Абубакар Янгулбаев, работал в Комитете против пыток и покинул Россию после допроса в декабре. Комитет по борьбе с пытками направил информационному агентству AFP запись с камеры наблюдения, на которой неизвестные выводят Мусаеву из лифта во время задержания. В организации заявили, что дело было передано в Европейский суд по правам человека.

Международная правозащитная организация Amnesty International признает арест Мусаевой похищением и призывает Россию немедленно освободить ее.

Кадыров записал видео с угрозами Янгулбаеву, заявив, что его семью ждет место в тюрьме или под землей.

Независимая российская газета "Новая газета" призвала Следственный комитет привлечь Кадырова к уголовной ответственности за разжигание ненависти, сообщила газета во вторник.

Причиной такого шага стали заявления главы региона в адрес члена Совета при Президенте по правам человека Игоря Калапина и журналиста газеты Елены Милашиной.

Речь про запись Кадырова, опубликованную 24 января в его Telegram-канале. В не он называет Калапина и Милашину "пособниками террористов" и утверждает, что они зарабатывают на тематике Чечени и чеченцев, "разрабатывая сценарии и нашептывая тексты и поведение своим персонажам".