LTV: Ковид-сертификат можно будет получить и после сданного в школе слюнного теста

В школах изменен порядок тестов на ковид, чтобы разгрузить лаборатории, которые работают в круглосуточном режиме, анализируя тыcячи образцов. Инспекция здравоохранения, которая координирует и контролирует новый порядок, указывает, что доверяет этому методу.

В среднем в день 40% от общего числа положительных случаев Covid-19 выявляется именно у детей.

"Когда у ребенка положительный антиген или большой общий тест, они все отправляются на карантин и в ближайший пункт сбора образцов, нагрузка была огромная, мы не могли записать других людей", - отметила председатель правления Centrālā laboratorija Стелла Лапиня.

В Латвии мощность крупнейшей лаборатории - 15 тысяч тестов на Covid-19 в день. В круглосуточном режиме она работает уже второй год.

Сейчас начали болеть работники, поэтому, чтобы разгрузить лаборатории, с февраля в стране введен новый порядок.

В дальнейшем после положительного классного теста, когда образцы слюны сдают все вместе и анонимно, слюнные тесты для каждого будут сдаваться в школе.

"Родителям больше не нужно ничего искать самим. Если есть ответ в школе, что кто-то положителен, если дети в школе, то им раздают слюнные тесты и передают лаборатории. Или, если из дома, то дома можно сделать. И родитель доставит в школу. Эти тесты заслуживают доверия, и будет сертификат", - указала руководитель Инспекции здравоохранения Анита Слокенберга, добавив, что в этом случае идти на назофарингеальный тест больше не требуется.

Ранее, чтобы получить сертификат о перенесенной болезни, детям нужно было делать тест в лаборатории.