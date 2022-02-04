Коронавирус: больные ковидом заражают окружающих быстрее, чем предполагалось

Ранее ученые оценивали инкубационный период коронавируса в пять дней. Финансируемое правительством Великобритании исследование показало, что уровни вируса Sars-Cov-2 в носу и горле достигают пика через пять дней, хотя участники оставались заразными в среднем в течение девяти дней и максимум 12 дней после заражения.

Исследователи заявили, что их результаты подтверждают рекомендации о том, что люди должны находиться в карантине в течение 10 дней после появления первых симптомов или положительного теста на ковид.

Исследование проходило в специальном отделении больницы Royal Free Hospital в Лондоне. Восемнадцать из 34 добровольцев в возрасте от 18 до 29 лет заразились после введения низкой дозы исходного штамма Sars-Cov-2 через капли в нос. Ни у кого не было серьезных симптомов, хотя 13 человек временно потеряли обоняние. Только у одного участника эксперимента потеря обоняния наблюдалась и через шесть месяцев.

"Наше исследование раскрывает некоторые очень интересные клинические данные, особенно в отношении короткого инкубационного периода вируса и чрезвычайно высокого выделения вируса из носа", - сказал руководитель исследовательской группы Кристофер Чиу, профессор инфекционных заболеваний в Имперском колледже Лондона.

Высокие уровни вирусной инфекции появлялись сначала в горле и почти сразу же в носу, достигая пика через пять дней. К этому моменту основным источником заражения становилась слизистая носоглотки.

Ученые заявили, что результаты подчеркивают важность правильного ношения масок - так, чтобы они закрывали не только рот, но и нос. Исследование также показало высокую эффективность экспресс-тестов на коронавирус, которые, по словам профессора Чиу, хорошо коррелируют с наличием вируса.

Тест на коронавирус ФОТО: Getty Images

"Несмотря на то, что в первые день или два они могут быть менее точными, но если использовать их правильно и часто, а также немедленно принимать меры в случае положительного результата, это очень поможет в борьбе с распространением вируса", - сказал он.

Его коллега из Имперского колледжа профессор Венди Барклай считает, что, хотя в отсутствие массового тестирования самоизоляция на 10 дней была правильной тактикой, результаты исследования позволяют сократить срок карантина до пяти дней - если в течение двух последующих дней тесты на ковид окажутся отрицательными.

Первоначально исследование было начато, чтобы помочь протестировать экспериментальные вакцины, еще до того, как Pfizer и BioNTech в конце 2020 года объявили о разработке эффективной вакцины.

Джонатан Ван-Там, заместитель главного санитарного врача Англии, считает, что исследование предоставило врачам больше ключевых данных о вирусе. По его мнению, дальнейшие эксперименты с участием людей могут использоваться для ускорения разработки других вакцин против коронавируса и противовирусных препаратов.