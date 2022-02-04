Шнуров: "Раздражают такие, как Ксения Анатольевна. Я ей показал ее саму"
Из-за нового клипа Сергея Шнурова и группы "Ленинград" "Шмарафон" разгорелся нешуточный скандал.
Из-за нового клипа Сергея Шнурова и группы "Ленинград" "Шмарафон" разгорелся нешуточный скандал.
В ночь на 2 февраля лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров выпустил новый клип на песню "Шмарафон", в котором высмеял Ксению Собчак. Она ответила музыканту в Instagram, а следом присоединился и ее бывший супруг Максим Виторган. Актер не смог смолчать, ведь в тексте песни есть намек на то, что он не является биологическим отцом Платона (мальчик появился в браке Собчак и Виторгана), якобы его отец - Сергей Капков.
4 февраля на своей Instagram-странице Шнуров объяснил, зачем сделал этот клип:
"Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна - типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. Инфодворяне.
Как бы потомственная как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же "журналистскими" приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна".
Музыкант отметил, что в этом клипе он говорил с Собчак на ее же языке.
"Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке. Залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой. Потрогать "горяченькое". Вырвать телефон у Успенской. Задать вопрос Чулпан", - пояснил он.
Шнуров подчеркнул, что такой стиль не понравился журналистке.
"Тонко? Творчески? Вам не понравилось, когда так с вами. Понимаю. Потому что это правда мерзко. В вашем деликатном ответе (да, о ее деликатности можно написать много песен) я увидел то, что и обычно испускаете, манерное притворство, ну, и куда ж без них, кричащие ярлыки и интеллигентное хамство. Что ж. Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не Вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад", - резюмировал музыкант.
Напомним, в песне "Шмарафон" на вокале солистка проекта "Зоя" Ксения Руденко. Она поет в шутливой форме про слухи, связанные с российской телеведущей: намеки на трагическую аварию, в которую попала Ксения ("подумаешь, убила - спешила ж по делам"), и на неверность Виторгану ("ничего такого, наставлены рога: похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган"). Название песни "Шмарафон" высмеивает новый онлайн-продукт Ксении, о работе над которым она рассказала после скандального интервью с Еленой Блиновской.