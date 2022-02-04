Шнуров: "Раздражают такие, как Ксения Анатольевна. Я ей показал ее саму"

В ночь на 2 февраля лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров выпустил новый клип на песню "Шмарафон", в котором высмеял Ксению Собчак. Она ответила музыканту в Instagram, а следом присоединился и ее бывший супруг Максим Виторган. Актер не смог смолчать, ведь в тексте песни есть намек на то, что он не является биологическим отцом Платона (мальчик появился в браке Собчак и Виторгана), якобы его отец - Сергей Капков.

4 февраля на своей Instagram-странице Шнуров объяснил, зачем сделал этот клип:

"Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна - типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. Инфодворяне.

Как бы потомственная как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же "журналистскими" приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна".

Музыкант отметил, что в этом клипе он говорил с Собчак на ее же языке.

"Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке. Залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой. Потрогать "горяченькое". Вырвать телефон у Успенской. Задать вопрос Чулпан", - пояснил он.

Шнуров подчеркнул, что такой стиль не понравился журналистке.

"Тонко? Творчески? Вам не понравилось, когда так с вами. Понимаю. Потому что это правда мерзко. В вашем деликатном ответе (да, о ее деликатности можно написать много песен) я увидел то, что и обычно испускаете, манерное притворство, ну, и куда ж без них, кричащие ярлыки и интеллигентное хамство. Что ж. Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не Вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад", - резюмировал музыкант.