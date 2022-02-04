Как живут на латвийско-российской границе? Репортаж "Грэма" из "забытой" Латгалии

Там руководитель центра нематериальной культуры Упите Андрис Слишанс вместе с женой Легитой продолжает дело своего отца Онтонса Склишанса. В селе есть библиотека, дом культуры, фельдшерский пункт, студия звукозаписи, музей и даже квест-комнаты. Культурное достояние сохраняется благодаря этой семье, которая провела для зрителей Грэма экскурсию в прямом эфире.

"Этот регион будет забытым, если приехать сюда и ждать, что кто-то что-то будет делать. Нужно просто не говорить, а брать все в свои руки. Если, скажем, у нас не будет сил, то будут другие это делать. Из поколения в поколение", - сказал Андрис.