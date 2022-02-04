Пьяный водитель строил из себя дурака, но рижские камеры видеонаблюдения не подвели

В район Старого города, где был замечен подозрительный автомобиль, выехал экипаж муниципальной полиции. Когда стражи порядка подъехали к машине, из нее уже вышли три человека. На вопрос, кто из них сидел за рулем, все как один утверждали, что за рулем не сидели, поэтому полицейский незамедлительно связался с коллегами из центра видеонаблюдения и вычислил водителя.
Пока мужчина рассказывал, что за рулем он не сидел, стражи порядка почувствовали характерный запах алкоголя. На место событий был вызван экипаж дорожной полиции, который при помощи алкометра измерил уровень опьянения водителя. Прибор показал 1,5 промилле. Также выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен прав за аналогичное нарушение, и это означает, что неназванный по имени водитель ночью 1 февраля заработал себе уголовное дело.
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