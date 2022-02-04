Пьяный водитель строил из себя дурака, но рижские камеры видеонаблюдения не подвели

В район Старого города, где был замечен подозрительный автомобиль, выехал экипаж муниципальной полиции. Когда стражи порядка подъехали к машине, из нее уже вышли три человека. На вопрос, кто из них сидел за рулем, все как один утверждали, что за рулем не сидели, поэтому полицейский незамедлительно связался с коллегами из центра видеонаблюдения и вычислил водителя.