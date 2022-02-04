Антисанитария, шприцы и мать в розыске. В Риге из семьи изъяли младенца

"Уже было известно, что в этой семье есть еще пятеро детей, которые из нее уже изъяты. На месте происшествия стражам порядка спустя долгое время двери открыл мужчина. Выяснилось, что он - отец ребенка. Мужчина утверждал, что находится в комнате один и уже уходит.

В квартире царил очень большой беспорядок, налицо были антисанитарные условия, все было закурено, на подоконнике валялись острые предметы и использованные шприцы", - указали в полиции.

Так как у стражей порядка возникли обоснованные подозрения по поводу состояния здоровья ребенка, на место происшествия были вызваны медики. В свою очередь в это время в квартиру вернулась и мать ребенка.

Во время разговора с ней выяснилось, что мать ребенка не сотрудничает с сиротским судом и социальной службой.

Вскоре после разговора на место происшествия приехали медики, которые решили, что малыша надо отправить в больницу, чтобы провести дополнительные проверки здоровья.

"Ребенок был доставлен в Детскую клиническую университетскую больницу.

В ходе проверки данных родителей выяснилось, что мать находится в полицейском розыске, она была задержана.

Было принято решение об изъятии ребенка из семьи", - пояснили в полиции.