Премьер-министры стран Балтии подписали заявление по климатическому пакету

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявили, что новый пакет мер по борьбе с климатическими изменениями ставит серьезные вызовы, но в то же время создает и возможности для экономики и общества.

В заявлении отмечается, что государства-члены Евросоюза и регионы очень разные, поэтому необходимо искать решения, соответствующие национальным и региональным различиям, говорится в сообщении правительства.

"Привычки жителей стран Балтии в выборе и вождении автомобилей, обогреве домов, защите биоразнообразия, экосистем и лесов очень разные, поэтому сотрудничество в обмене передовым опытом поможет достичь общих целей "зеленой" повестки", - отметила премьер Литвы.

В заявлении говорится, что необходимо учитывать экономическую и социальную структуру стран, различные отправные точки в сферах выбросов и возобновляемых источников энергии, потенциал сокращения выбросов и принятия устойчивых решений для достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Подчеркивается, что цели по сокращению выбросов парниковых газов не должны нарушать принцип "ничего не оставлять на потом" и перекладывать бремя ответственности на те государства-члены, которые сталкиваются с самыми серьезными проблемами реструктуризации.

Согласно заявлению, необходимо обеспечить инвестиции для трансформации, а расширение оборотных квот на выбросы может затронуть наиболее уязвимые группы населения и увеличить энергетическую бедность.