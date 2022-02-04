Только на одном перекрестке Риги за 2021-й зафиксировано 9000 проездов на красный

Он объяснил, что сейчас решение работает в тестовом режиме и только фиксирует количество нарушителей, не идентифицируя их, хотя камера может прочитать также информацию номерных знаков, таким образом, в будущем правоохранительные органы смогут наказывать тех водителей, которые игнорируют сигналы светофора.

Президент LMT Юрис Бинде отметил, что каждый день тысячи водителей в Латвии по множеству причин пересекают перекрестки на запретный - красный - свет. Они повышают риск попасть в аварию как для себя, так и для других участников движения.

"В то же время только небольшая часть нарушений фиксируется. И это понятно - нельзя у каждого светофора поставить полицейского. Это понимают и водители. Ощущение, будто бы то, что вероятность быть пойманным невелика, является одним из факторов, способствующих нарушениям", – считает Бинде.