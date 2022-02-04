Левитс: в следующем бюджете приоритет должен быть на национальной безопасности

Он сообщил, что на заседании совета совместно с командующим Национальными вооруженными силами (NBS), руководством Министерства обороны и NBS обсуждались вопросы безопасности и обороны Латвии.

Президент обратил внимание на то, что неделю назад, 26 января, в заявлении об угрозе российской агрессии против Украины и требованиях НАТО им была сформулирована позиция Латвии по этому вопросу. Левитс подчеркнул, что Латвия и страны-члены НАТО поддерживают Украину.

"Мы все за свободную и безопасную Европу для всех европейских стран. Мы отвергаем любую идею разделения Европы на сферы интересов. В случае вторжения ответ государств-членов НАТО и санкции в отношении России будут очень болезненными", - заявил президент.

Он подчеркнул, что США, Великобритания, Польша, Эстония, Латвия, Литва и другие страны-члены НАТО оказывают и будут оказывать помощь Украине в ее защите от агрессора. По словам президента, Латвия направит на Украину ракеты противовоздушной обороны Stinger и другую технику.

После заседания Военного совета Левитс указал на необходимость сосредоточить внимание на двух вопросах - укреплении Земессардзе и структур внутренних дел. В настоящий момент на поддержание и развитие индивидуальных возможностей по отражению вооруженного нападения Латвия выделяет в бюджете 2,3% от валового внутреннего продукта.

"Мы усилили NBS, особенно Земессардзе, поддержали Яунсардзе и разрабатываем систему обучения гражданской обороне в школах. Каждый гражданин Латвии может внести свой вклад в оборону страны. Особо хочу отметить возможности вступления в Земессардзе. Чем более подготовленным будет весь народ к защите своей свободы, тем более крепким орешком мы окажемся для любого противника", - сказал президент, добавив, что сейчас самое время каждому патриоту Латвии задаться вопросом, как именно он будет охранять свою страну, чему для этого еще нужно научиться.

"Хочу подчеркнуть, что Земессардзе - не просто военное подразделение. Это символ готовности латвийского народа защищать свою землю, как мы это делали 30 лет назад во время баррикад", - сказал президент.

Он также указал, что современные угрозы носят не только военный характер. Это также гибридные угрозы. К ним относятся дезинформационные атаки, экономическое давление, такое как ограничения на поставку природного газа, кибератаки на инфраструктуру и другие виды атак.

"Сопротивление таким атакам является одним из наших национальных приоритетов. Органы государственной безопасности и структуры Министерства внутренних дел (МВД) должны сыграть решающую роль. Они эффективны и предоставляют нам необходимую предупредительную информацию. С середины прошлого года особой задачей для пограничной службы, а также Земессардзе и полиции стали укрепление и защита нашей границы с Белоруссией", - сказал Левитс.

Он отметил, что в последние годы правительство стало выделять больше средств МВД и органам госбезопасности, однако, по его мнению, этого все еще недостаточно. Президент подчеркнул, что внутренняя безопасность Латвии не гарантирована, поэтому ей следует уделить первоочередное внимание.

Левитс напомнил, что Латвия является членом НАТО и защищена 5-й статьей договора НАТО, которая гласит, что нападение на одно государство альянса автоматически означает нападение на все государства НАТО. Он также подчеркнул, что в составе миссии НАТО в Латвии постоянно находятся военнослужащие из десяти стран-членов альянса. NBS очень хорошо подготовлены и оснащены, они отлично выполняют свою работу в Латвии и участвуют в международных миссиях, где их высоко ценят, подчеркнул президент.