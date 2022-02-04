Кариньш: НАТО следует укрепить свое присутствие на всем восточном фронте

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что ситуация с безопасностью сложная, поэтому важно найти общее решение как для Балтийского региона, так и для Европы в целом. Она указала, что, хотя Россия угрожает применить военную силу против Украины, это затрагивает и страны Балтии. По словам Каллас, несмотря на дипломатические усилия, признаков того, что Россия пойдет на уступки, нет.

Премьер-министр Эстонии отметила, что Россия заинтересована в разделении стран. Она также указала, что страны Балтии выражают полную поддержку Украине, причем не только дипломатическими средствами, но и на практике. Каллас высказала удовлетворение в связи с предоставленной ЕС помощью Украине в размере 1,2 миллиарда евро.

"Наша политика безопасности до сих пор была верна. Мы постоянно говорили об усилении стратегии НАТО по сдерживанию восточного фланга. Я приветствую решение США направить дополнительные силы в Европу. Мы также благодарны Великобритании, которая решила удвоить свои силы. Если Россия решит продолжать эскалацию противостояния, то мы с европейской стороны обязательно поддержим жесткие санкции", - заявила премьер-министр Эстонии на пресс-конференции.

По вопросу санкций против Белоруссии Каллас сообщила, что были согласованы принципы введения санкций. Она подчеркнула, что если цель состоит в том, чтобы оказать давление на режим Лукашенко, следует устранить недостатки в применении санкций, если таковые имеются.

Премьер-министр Эстонии подчеркнула, что энергетическая безопасность является важным вопросом. По ее мнению, в странах Балтии обеспечена надежность как электроснабжения, так и газоснабжения, однако важно установить новые соединения с литовскими и польскими газопроводами. Также важно реализовать синхронизацию сетей. Каллас высказала удовлетворение в связи с выделением Евросоюзом 170 млн евро на поддержку проекта синхронизации.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните напомнила, что на предыдущей встрече премьер-министров стран Балтии обсуждалась напряженная ситуация на границе с Украиной. Она отметила, что ситуация не изменилась, поэтому важно поддерживать активное сотрудничество между Латвией, Литвой и Эстонией и придерживаться общих взглядов. Говоря о текущей ситуации, премьер Литвы отметила, что поведение России труднопрогнозируемо.

"Во время этой встречи мы уделили много внимания геополитической ситуации. По мере роста напряженности для нас важно не принимать навязываемые Россией нарративы в зонах интересов, перепроектирование архитектуры безопасности, отказ от политики открытых дверей НАТО. Это неприемлемо, потому что нарушает права государств на выбор своей внешней политики и политики безопасности", - сказала Шимоните.

Она отметила, что размещение российских войск в Белоруссии для так называемых учений также вызывает серьезную озабоченность и следует быть готовыми к адекватному реагированию на уровне ЕС. По мнению премьер-министра Литвы, необходимо послать России и Белоруссии четкий сигнал о том, что цена дальнейшей агрессии будет очень высока.