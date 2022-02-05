Сб, 5.02.2022
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Байба Розентале, главврач Латвийского центра инфектологии RAKUS
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Видео ⟩ Путин "заснул" во время прохода украинцев на открытии Олимпиады

Владимир Путин на открытии Олимипады ФОТО: Alexei Druzhinin/AP

Президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине. Во время прохода по стадиону олимпийской команды Украины президент России "уснул", и этот момент попал в телевизионную трансляцию, передает Rus.Postimees.

В Twitter тут же появилась реакция руководителя страны на проход украинских спортсменов. Американские и британские журналисты утверждают, что Путин то ли заснул, то ли притворился спящим во время прохода по стадиону представителей сборной Украины.

"Российский руководитель сидел со скрещенными на груди руками и закрытыми глазами, пока украинские спортсмены проходили на стадион "Птичье гнездо". Все это происходит на фоне опасений, что Путин собирается вторгнуться в их родную страну, заодно спровоцировав кровавую войну и худшее противостояние с Западом со времён Холодной войны", - описывает церемонию открытия Олимпиады в Пекине британское издание The Daily Mail.

Видео: Спящий (?) Путин

Десять украинских спортсменов торжественно прошли во время церемонии открытия в Пекине. Сине-желтый флаг нёс дуэт олимпийцев - чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призёр Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.


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