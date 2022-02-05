Сб, 5.02.2022
Ожидаю, что Даугавпилс в ближайшие недели подготовит план не только реорганизации учреждений образования, но и укрепления латышской среды Эгил Левитс, президент
Эгил Левитс, президент
3

В Польшу прибыли дополнительные силы США

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Польшу прибыли первые американские войска в составе дополнительных сил, размещение которых в Восточной Европе было одобрено президентом США Джо Байденом, сообщил в субботу, 5 февраля, представитель польской армии.

"Первая часть прибыла в аэропорт в Есенке", - сказал майор Пржемислав Липчинский, добавив, что большая часть из 1700 военнослужащих прибудет "в ближайшее время".

Учитывая напряженную ситуацию на границе Украины, Байден одобрил размещение в Восточной Европе около 3000 американских военнослужащих.

Эти войска направляются в Восточную Европу в дополнение к 8500 военнослужащим, которым Пентагон приказал в январе быть готовыми к отправке в Европу в случае необходимости.

В настоящее время Россия сосредоточила у границ Украины войска в размере 100 000 человек, что вызывает опасения о новом вторжении России в соседнюю страну.

В декабре Москва предъявила Западу ультиматум, требуя остановить дальнейшее расширение НАТО на восток и демонтировать инфраструктуру Альянса в так называемых новых государствах-членах, восстановив статус-кво от 27 мая 1997 года, до первого расширения НАТО.

Президент России Владимир Путин пригрозил, что если Москва не получит требуемых им "гарантий безопасности", ему придется принять "военно-технические меры".

Однако США и другие члены НАТО заявили, что эти требования неприемлемы и даже не подлежат обсуждению, но проявили готовность говорить о контроле над вооружениями, размещении ракет и усилению доверия.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back