В Польшу прибыли дополнительные силы США

"Первая часть прибыла в аэропорт в Есенке", - сказал майор Пржемислав Липчинский, добавив, что большая часть из 1700 военнослужащих прибудет "в ближайшее время".

Учитывая напряженную ситуацию на границе Украины, Байден одобрил размещение в Восточной Европе около 3000 американских военнослужащих.

Эти войска направляются в Восточную Европу в дополнение к 8500 военнослужащим, которым Пентагон приказал в январе быть готовыми к отправке в Европу в случае необходимости.

В настоящее время Россия сосредоточила у границ Украины войска в размере 100 000 человек, что вызывает опасения о новом вторжении России в соседнюю страну.

В декабре Москва предъявила Западу ультиматум, требуя остановить дальнейшее расширение НАТО на восток и демонтировать инфраструктуру Альянса в так называемых новых государствах-членах, восстановив статус-кво от 27 мая 1997 года, до первого расширения НАТО.

Президент России Владимир Путин пригрозил, что если Москва не получит требуемых им "гарантий безопасности", ему придется принять "военно-технические меры".