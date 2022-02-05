Спасти Райана: в Марокко ребенок провалился в 32-метровый колодец. Переживает весь мир

Мальчик по имени Райан играл возле колодца в Тамруте, расположенном от в 100 километрах от северного города Шефшауэн, и случайно провалился внутрь. Ширина колодца составляет всего лишь около 25 сантиметров.

Спасательные работы на этом месте начали вести с вечера вторника. В пятницу они приблизились к завершающей стадии, однако появился риск обвала почвы.

Этот фактор в сочетании со смесью каменистых и песчаных грунтов побудил спасателей не пытаться добраться до мальчика, расширяя колодец, а построить рядом с ним огромную траншею. Как только траншея достигла той же глубины, что и колодец, спасатели смогли начать копать горизонтально, чтобы добраться до мальчика.

"Мы почти у цели", - сказал в пятницу днем ​​один из руководителей операции Абдесалам Макуди. "Мы работаем без перерыва уже три дня, но вся спасательная команда держится".

Галерея: Спасательные работы в Марокко

Отец Райана, в момент ЧП чинивший колодец, признал, что они с матерью ребенка "сокрушены и очень обеспокоены" из-за случившегося. "В тот единственный момент я отвел от него взгляд, и малыш упал в колодец. Я не спал ни минуты", - говорит он.

В четверг в колодец была спущена камера. Согласно заснятому, мальчик был жив и находился в сознании, хотя у него, похоже, незначительные травмы головы.

Спасатели спустили в колодец кислородную маску, еду и воду, на место прибыла бригада медиков. Прибыл и вертолет, который должен доставить мальчика в больницу сразу после его спасения.

В субботу в 17:30 по Риге стало известно, что спасателям удалось добраться до мальчика.

По данным предварительного обследования, у ребенка множественные переломы шеи и позвоночника, ушибы головного мозга и легких. Теперь медики думают, как извлечь его на поверхность, не навредив, пишет "Подъем".