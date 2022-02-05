Гигантский траулер выбросил 100 000 туш мертвой рыбы возле берегов Франции

Таким образом в океане образовался "ковер" из мертвой рыбы, его сразу же заметили экологические организации. Министр моря Анник Жирарден назвала фото мертвой рыбы шокирующими и попросила национальный орган по контролю за рыболовством начать расследование.

Еврокомиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс также сказал, что ищет исчерпывающую информацию и доказательства по этому делу.

Инцидент с выбросом рыбы, произошедший ранним утром в четверг, 3 февраля был вызван разрывом траулерной сети, сообщила Ассоциация пелагических морозильных траулеров (PFA), представляющая интересы судовладельца. В своем заявлении ассоциация назвала такую утечку очень редким случаем.

"В соответствии с законодательством ЕС инцидент был внесен в вахтенный журнал судна и доведен до сведения литовских органов, под флагом которого ходит судно", — говорится в сообщении PFA. Ассоциация добавила, что мертвая рыба будет вычтена из квоты судна.