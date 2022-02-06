Из Беларуси в ЕС не могут выехать больше 4 тысяч грузовиков. Почти 1000 из них направляются в Латвию

Об этом в субботу, 5 февраля, сообщил белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA.

На границе с Латвией стоят 970 грузовиков, с Литвой - около 2000. Около 1,3 тысячи грузовиков ожидают въезда в Польшу, сообщает NEXTA.

Белорусские чиновники возлагают вину за заторы на Польшу.

В субботу предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 49 человек

В субботу, 5 февраля, сотрудники Государственной пограничной службы предотвратили попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы 49 человек, сообщили LETA в Госпогранслужбе.

С 10 августа 2021 года предотвращено 5739 попыток незаконно попасть на территорию Латвии.

Двум из задержанных по гуманитарным причинам разрешили попасть на территорию страны. С момента введения чрезвычайного положения таких всего было 117.

Принимая во внимание возросший уровень нелегальной иммиграции, правительство Латвии объявило в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе, чрезвычайное положение. После продления оно будет действовать до 10 мая этого года.

В рамках широкомасштабной гибридной атаки режима белорусского диктатора Александра Лукашенко с весны прошлого года предпринимались попытки отправить тысячи нелегальных иммигрантов из Беларуси в Польшу, Литву и Батвию. Большинство из мигрантов прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака.