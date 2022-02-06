Вс, 6.02.2022
Это был не первый раз, когда я пыталась вырваться из круга насильственных отношений, однако первый, когда мне благодаря поддержке других людей это удалось. Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns
Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns
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  • Из Беларуси в ЕС не могут выехать больше 4 тысяч грузовиков. Почти 1000 из них направляются в Латвию

Из Беларуси в ЕС не могут выехать больше 4 тысяч грузовиков. Почти 1000 из них направляются в Латвию

ФОТО: AP/Scanpix

В Беларуси на границе со странами Европейского союза (ЕС) в очереди на выезд стоят более 4,2 тысячи грузовиков.

Об этом в субботу, 5 февраля, сообщил белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA.

На границе с Латвией стоят 970 грузовиков, с Литвой - около 2000. Около 1,3 тысячи грузовиков ожидают въезда в Польшу, сообщает NEXTA.

Белорусские чиновники возлагают вину за заторы на Польшу.

В субботу предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 49 человек

В субботу, 5 февраля, сотрудники Государственной пограничной службы предотвратили попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы 49 человек, сообщили LETA в Госпогранслужбе.

С 10 августа 2021 года предотвращено 5739 попыток незаконно попасть на территорию Латвии.

Двум из задержанных по гуманитарным причинам разрешили попасть на территорию страны. С момента введения чрезвычайного положения таких всего было 117.

Принимая во внимание возросший уровень нелегальной иммиграции, правительство Латвии объявило в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе, чрезвычайное положение. После продления оно будет действовать до 10 мая этого года.

В рамках широкомасштабной гибридной атаки режима белорусского диктатора Александра Лукашенко с весны прошлого года предпринимались попытки отправить тысячи нелегальных иммигрантов из Беларуси в Польшу, Литву и Батвию. Большинство из мигрантов прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака.

С 13 декабря прошлого года на границе с Латвией заметно усиление миграционного давления.


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