Эксперты сомневаются в плане министра платить домохозяйствам за отказ от газа

"Мы, со своей стороны, предлагаем поддержку, которая даст возможность жителям сменить газовые котлы. В целом, мы в Латвии решили, что есть 60 000 домохозяйств, которые могут использовать такую поддержку.

Например - заменить газовое отопление на щепу, на гранульные котлы, или, скажем, установить тепловые насосы или альтернативные энергетические решения, которые помогут подготовиться к следующей зиме", - сказал Плешс.

На вопрос о том, сколько среднему домохозяйству (100 -150 кв. м) приблизительно необходимо денег, чтобы все это купить, Плешс ответил:

"Подходящий такого размера домохозяйству гранульный котел стоит, примерно, 2000 евро, в зависимости от комплектации, конечно".

Простейшие гранульные котлы на частный дом площадью в 150 кв. м стоят от 3,5 тысяч евро. Но цена печи - это не единственные расходы.

По словам руководителя отопительного отделения SB Яниса Грашса, минимальные расходы на установку гранульного котла такие: сам котел - 3500 евро, материалы для установки - 1200 евро, работа - 1000 евро, проверка дымохода - 700 евро. Все вместе - 6400 евро.

Эффективные тепловые насосы или солнечные коллекторы, стоят еще дороже. Соответственно, домохозяйство должно быть более богатым, а оплаченная государством часть будет расти. Десять лет назад Министерство среды уже выделяло деньги частным домам на замену отопительных систем на более дружественные к окружающей среде. В два подхода до 2013 года гранульные котлы, солнечные коллекторы и тепловые насосы приобрели 1700 домохозяйств. Это потребовало 8,5 млн евро из государственных денег на улучшение климата.

По данным компании Gaso, газовые котлы в настоящее время есть у примерно 65 тысяч домашних хозяйств. Сколько из этих домохозяйств будут иметь возможность получить поддержку, потому что неизвестно, сколько денег будет доступно.

Сделанный в спешке и неэффективный - так эксперты оценивают план Министерства среды субсидировать владельцев частных домов, которые решат сменить газовое отопление на гранулы.

Это больше похож на предвыборное обещание, а не на разумное вложение государственных денег.

Член Рижской управы по найму жилья со стороны собственников Рита Беднарска считает, что, если поддержка и будет, то не массовой и не поможет домохозяйствам в сокращении счетов, как это преподнес министр Плешс. Общество домовладельцев потребует объяснений от министерства. Министерство призывает подождать до тех пор, пока не будут готовы правила.

В контексте достижения климатических целей план министра Плешса не будет существенно полезен. Намного больше пользы от утепления домов. Так считают ученые РТУ.

"Когда пожар уже случился, тогда мы начинаем что-то делать. Я считаю, что это надо было делать намного раньше.