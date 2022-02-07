Пн, 7.02.2022
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Фелипе Габриэль, проживающий в Латвии бразильский блогер

Эксперты сомневаются в плане министра платить домохозяйствам за отказ от газа

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Государство субсидией в 50% поддержит тех владельцев частных домов, которые обменяют газовое отопление на гранулы для котлов, в интервью Nekā personīga сообщил министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс.

Целью является помощь в снижении затрат и содействие более экологичному теплу. Эксперты к этому плану настроены скептично. Для домашнего хозяйства, которому трудно заплатить по счету за газ, выросшему вдвое, необходимо найти по меньшей мере 7000 евро для смены системы. На окружающую среду повлияло бы, если бы отопление сменили бы тысячи домохозяйств, но столько денег на поддержку в государственной кассе, скорее всего, нет.

Опасения, что у идеи может не быть экономического обоснования, вызвало и сказанное министром, что гранульный котел стоит 2000 евро. Это не соответствует действительности. С тех пор, как цены на электричество и газ быстро растут,  общество требует, чтобы правительство что-то сделало для жителей, и оно ищет такие способы.

Министр экономики может похвастаться снижением тарифа на распределение электроэнергии вдвое, министр благосостояния - увеличением пособий менее состоятельным жителям и семьям с детьми. Министр финансов - что на это все нашлись деньги. Свою лепту в решение энергетического кризиса хочет внести и министр охраны окружающей среды и регионального развития. Он хочет помочь людям, которых коснулся рост цен на газ.

"Мы, со своей стороны, предлагаем поддержку, которая даст возможность жителям сменить газовые котлы. В целом, мы в Латвии решили, что есть 60 000 домохозяйств, которые могут использовать такую поддержку.

Например - заменить газовое отопление на щепу, на гранульные котлы, или, скажем, установить тепловые насосы или альтернативные энергетические решения, которые помогут подготовиться к следующей зиме", - сказал Плешс.

На вопрос о том, сколько среднему домохозяйству (100 -150 кв. м) приблизительно необходимо денег, чтобы все это купить, Плешс ответил:

"Подходящий такого размера домохозяйству гранульный котел стоит, примерно, 2000 евро, в зависимости от комплектации, конечно".

Простейшие гранульные котлы на частный дом площадью в 150 кв. м стоят от 3,5 тысяч евро. Но цена печи - это не единственные расходы.

По словам руководителя отопительного отделения SB Яниса Грашса, минимальные расходы на установку гранульного котла такие: сам котел - 3500 евро, материалы для установки - 1200 евро, работа - 1000 евро, проверка дымохода - 700 евро. Все вместе - 6400 евро.

Эффективные тепловые насосы или солнечные коллекторы, стоят еще дороже. Соответственно, домохозяйство должно быть более богатым, а оплаченная государством часть будет расти. Десять лет назад Министерство среды уже выделяло деньги частным домам на замену отопительных систем на более дружественные к окружающей среде. В два подхода до 2013 года гранульные котлы, солнечные коллекторы и тепловые насосы приобрели 1700 домохозяйств. Это потребовало 8,5 млн евро из государственных денег на улучшение климата.

По данным компании Gaso, газовые котлы в настоящее время есть у примерно 65 тысяч домашних хозяйств. Сколько из этих домохозяйств будут иметь возможность получить поддержку, потому что неизвестно, сколько денег будет доступно.

Сделанный в спешке и неэффективный - так эксперты оценивают план Министерства среды субсидировать владельцев частных домов, которые решат сменить газовое отопление на гранулы.

Это больше похож на предвыборное обещание, а не на разумное вложение государственных денег.

Член Рижской управы по найму жилья со стороны собственников Рита Беднарска считает, что, если поддержка и будет, то не массовой и не поможет домохозяйствам в сокращении счетов, как это преподнес министр Плешс. Общество домовладельцев потребует объяснений от министерства. Министерство призывает подождать до тех пор, пока не будут готовы правила.

В контексте достижения климатических целей план министра Плешса не будет существенно полезен. Намного больше пользы от утепления домов. Так считают ученые РТУ.

"Когда пожар уже случился, тогда мы начинаем что-то делать. Я считаю, что это надо было делать намного раньше.

Просто государственная энергетическая политика уже была достаточно слабой, а теперь мы вроде как пробуем - ну вот вам, вот вам поддержка, меняйте на гранульные котлы. Я не думаю, что это существенно изменит общую картину. Если мы посмотрим на энергобаланс Латвии, то до сих пор доля ископаемых ресурсов здесь очень и очень велика. Во всем сельском хозяйстве. И поэтому эти мелочи о поддержке гранульных котлов для частных домов сегодня - практически не ощутимый эффект", - говорит преподаватель института охраны окружающей среды РТУ Дзинтарс Яунземс.


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