Пострадавшего от сексуального насилия мальчика опросили почти 10 раз

Передача сообщает, что один из детей, пострадавший от сексуального насилия, был вынужден почти десять раз рассказать о том, что с ним произошло.

Вскоре после того, как у матери возникли подозрения о возможном преступлении в отношении ее ребенка, они отправились к психологу, который не заметил странного поведения, а ребенок не говорил о возможном насилии. Когда раскрылись новые факты, через полгода состоялось несколько разговоров с другим психологом. После этого полиция начала уголовный процесс.

Мальчика допросили, два дня спустя состоялась судебно-медицинская экспертиза, через месяц - комплексная судебно-психиатрическая и психологическая экспертиза, через полтора месяца - еще один допрос. Но ни один из допросов не был записан. Хотя закон требует этого. Мать подписала документ об отказе от записи, но не знала, какое у этого значение.

"Понимаете, я не знала, что там должно случаться, как все эти процессуальные действия... теперь только, я впервые столкнулась с такими учреждениями и такими всякими действиями. И все то, что надо снимать и что не надо снимать, и как это происходит - ну я не знала!", - признается мать ребенка.

Полиция и прокуратура расследовали дело быстро. В течение полугода оно попала в суд. Отцу ребенка было предъявлено обвинение по тяжким статьям о сексуальном насилии. В деле несколько эпизодов. Обвиняемый провел полгода в тюрьме, а потом был освобожден под залог.

Но через три месяца после начала суда адвокат обвиняемого попросил назначить еще одну комплексную судебную психиатрическую и психологическую экспертизу для ребенка. По просьбе адвоката в этой экспертизе ребенок уже был не с мамой, а с представителем сиротского суда. Сторона защиты подчеркнула, что ребенок очень впечатлительный и присутствие мамы заставляет сомневаться в свидетельствах, поэтому и была запрошена дополнительная экспертиза.

"Суд эту просьбу полностью удовлетворил. Надеюсь, что экспертиза, которая, насколько мне известно, уже закончена и скоро появится в суде, развеет эти опасения или наоборот. И я уверен, что суд примет справедливое решение по этому делу, независимо от того, каким бы оно ни было. Но, в любом случае, наши сомнения будут развеяны", - заявил адвокат обвиняемого Эгон Русановс.

Экспертиза по разным причинам задерживалась, ее надо было ждать пять месяцев. Потерпевший ребенок за время расследования и суда уже успел пройти оплачиваемую государством реабилитацию. И мама возмущена, что ребенок снова должен вернуться к пережитому. "Тяжело, тяжело, тяжело… Все это кончилось тем, что он заплакал. Но он большой молодец. Я не знаю, как такая сила может быть в девятилетнем мальчике. Он очень, очень, очень сильный, и я верю, что он все переживет", - говорит мама.