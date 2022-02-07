По делу Созинова обвиняются и другие его бывшие коллеги из полиции Рижского региона

De facto известно, что задержанным по этому процессу был и глава отдела безопасности LPB Bank. Ранее банк был известен как Latvijas Pasta banka, его владельцем является руководимая Михаилом Ульманисом фирма Mono. Созинов в свое время в этом банке подрабатывал. Имеющаяся в распоряжении De facto информация свидетельствует, что изначально работникам банка инкриминировали поддержку легализации, однако процесс по этой части Служба госбезопасности в ближайшее время может закрыть.
Официальные комментарии VDD давать отказалась, так как следствие продолжается.
Однако в конце прошлого года VDD выделила против Созинова новый уголовный процесс и направила его прокуратуре, которая уже построила против него обвинения в легализации имущества и злоупотреблении служебными полномочиями.
Прокуратура ранее отмечала, что обвинения против Созинова связаны с незаконной деятельностью с объектами гостайны.
Адвокат бывшего полицейского Риналдс Бушс указывает, что Созинов не согласен ни с одним подозрением или обвинением - ни по одному пункту Уголовного закона.
Несмотря на то, что в публичном пространстве, например, в интервью генпрокурора упоминалось, что в "дело Созинова" вовлечены несколько полицейских, адвокат Бушс утверждает, что связь его клиента с другими уголовными процессами может быть преувеличена.
Жалобы на Созинова и версии о его связи с незаконными действиями циркулировали уже какое-то время. Однако Созинов сохранял свою должность на протяжении еще нескольких лет.
Кроме того, Бюро внутренней безопасности (IDB) расследовало дело против бывшего подчиненного Созинова Игоря Иващенко, в кабинете которого обыски прошли в те же дни, когда задержали Созинова. Еще в прошлом году Иващенко занимал должность начальника 2-го отдела 3-го бюро Управления Криминальной полиции Рижского региона, однако сейчас он в полиции не работает. В конце прошлого года против него были построены обвинения. De facto выяснила, что Иващенко обвиняется по нескольким эпизодам взяточничества и требования взятки.
Кроме того, в декабре IDB сообщила о подозрениях во взяточничестве некого должностного лица полиции Риги, которое, помогая бывшему полицейскому, собирало взятки с торговцев нелегальными сигаретами.
De facto известно, что речь идет о Иващенко.
В свою очередь в суд уже попало дело, по котором один из обвиняемых - Гирт Гинтерс - был сотрудником руководимой Созиновым криминальной полиции Риги, а затем - сотрудником IDB. Гинтерс в свое время давал интервью как один из полицейских, поймавших имантского педофила. Позднее он перешел работать в IDB - в его декларации указано, что он был заместителем начальника бюро.
Год назад он вышел на пенсию и обвиняется в событиях, которые произошли уже после.
Как сообщает прокуратура, в расследуемом VDD деле обвиняются два лица - сотрудник Госполиции за разглашение информации, которая не является гостайной, а частное лицо - за пособничество этим действиям. Упомянутое должностное лицо - сын Гинтса Гинтерса Карлис Аугустс Гинтерс - кадет полиции, сейчас от должности отстраненный.
De facto выяснила, что дело скорее всего начато по заявлению бывшего главы МВД Сандиса Гиргенса. В его основе была опубликованная в мае прошлого года на портале Pietiek.com фотография, на которой министр виден в компании неких людей. Один из стоящих рядом с Гиргенсом на фотографии в марте прошлого года был задержан и арестован за хранение кокаина с целью реализации.
Сам Гиргенс пояснил, что летом 2019 года на мероприятии был сфотографирован с другими гостями по их просьбе.
По версии политика, позднее некое должностное лицо, у которого были вещественные доказательства по делу о наркотиках, скопировал или переснял замеченную в телефоне мужчины фотографию.
В свою очередь в публичное пространство фото попало, чтобы попытаться его скомпроментировать, допускает Гиргенс, который отметил, что его заявление в прокуратуру было по факту, а не о каком-то конкретном лице.
В свою очередь Гинтс Гинтес выразил De facto непонимание в связи с этим уголовным процессом и отметил, что решил суду показания по делу не давать. Он отметил, что у Созинова с этим делом вообще нет никакой связи. Защитник обоих Гинтерсов - Риналдс Букс, который утверждает - ни одному из них не вменяется передача каких-либо фотографий порталу для публикации.