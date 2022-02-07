Пн, 7.02.2022
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Леонид Ивашов, российский генерал-полковник в отставке

По делу Созинова обвиняются и другие его бывшие коллеги из полиции Рижского региона

Андрей Созинов ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Задержание бывшего шефа криминальной полиции Рижской регионального управления Госполиции Андрея Созинова в мае прошлого года стало значительным событием в кругах правозащитных учреждений. Несмотря на то, что Созинов за полгода до этого был переведен в Земгальское региональное управление Госполиции, его опыт и контакты не пропали, сделав его одним из наиболее влиятельных полицейских в стране, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

Созинов вовлечен в два уголовных процесса, по одному из которых его построено обвинение.

Обвинения выдвинуты и другим бывшим коллегам Созинова из полиции Рижского региона.

Андрей Созинов проработал в полиции почти 30 лет, много лет он был заместителем начальника управления полиции Рижского региона, руководителем криминальной полиции. Перед этим он руководил криминальной полицией в управлении полиции Рижского района. Созинов довольно часто появлялся в СМИ - как выступал на пресс-конференциях о совершенных в Риге преступлениях, так и в рамках сотрудничества по различным проектам, в документальном фильме об имантском педофиле или в передаче Aizliegtais paņēmiens в операции "Сигаретная мафия Центрального рынка".

Осенью 2020 года недавно назначенный на должность начальника Госполиции Арманд Рукс перевел Созинова из Риги в Елгаву - в кресло шефа криминальной полиции управления Земгальского региона.

Спустя полгода, в мае 2021 года Служба госбезопасности (VDD) задержала Созинова и провела обыск по 18 местам, в том числе и в отдельных зданиях Госполиции.

Тогда VDD сообщила, что дело связано с подозрением в легализации преступно нажитых средств в больших объемах и уклонении от указания в декларации должностного лица имущества в больших объемов. Суд просьбу об аресте Созинова не удовлетворил, а сам он спустя пару дней уволился со службы.

De facto известно, что задержанным по этому процессу был и глава отдела безопасности LPB Bank. Ранее банк был известен как Latvijas Pasta banka, его владельцем является руководимая Михаилом Ульманисом фирма Mono. Созинов в свое время в этом банке подрабатывал. Имеющаяся в распоряжении De facto информация свидетельствует, что изначально работникам банка инкриминировали поддержку легализации, однако процесс по этой части Служба госбезопасности в ближайшее время может закрыть.

Официальные комментарии VDD давать отказалась, так как следствие продолжается.

Однако в конце прошлого года VDD выделила против Созинова новый уголовный процесс и направила его прокуратуре, которая уже построила против него обвинения в легализации имущества и злоупотреблении служебными полномочиями.

Прокуратура ранее отмечала, что обвинения против Созинова связаны с незаконной деятельностью с объектами гостайны.

Адвокат бывшего полицейского Риналдс Бушс указывает, что Созинов не согласен ни с одним подозрением или обвинением - ни по одному пункту Уголовного закона.

Несмотря на то, что в публичном пространстве, например, в интервью генпрокурора упоминалось, что в "дело Созинова" вовлечены несколько полицейских, адвокат Бушс утверждает, что связь его клиента с другими уголовными процессами может быть преувеличена.

Жалобы на Созинова и версии о его связи с незаконными действиями циркулировали уже какое-то время. Однако Созинов сохранял свою должность на протяжении еще нескольких лет.

Кроме того, Бюро внутренней безопасности (IDB) расследовало дело против бывшего подчиненного Созинова Игоря Иващенко, в кабинете которого обыски прошли в те же дни, когда задержали Созинова. Еще в прошлом году Иващенко занимал должность начальника 2-го отдела 3-го бюро Управления Криминальной полиции Рижского региона, однако сейчас он в полиции не работает. В конце прошлого года против него были построены обвинения. De facto выяснила, что Иващенко обвиняется по нескольким эпизодам взяточничества и требования взятки.

Кроме того, в декабре IDB сообщила о подозрениях во взяточничестве некого должностного лица полиции Риги, которое, помогая бывшему полицейскому, собирало взятки с торговцев нелегальными сигаретами.

De facto известно, что речь идет о Иващенко.

В свою очередь в суд уже попало дело, по котором один из обвиняемых - Гирт Гинтерс - был сотрудником руководимой Созиновым криминальной полиции Риги, а затем - сотрудником IDB. Гинтерс в свое время давал интервью как один из полицейских, поймавших имантского педофила. Позднее он перешел работать в IDB - в его декларации указано, что он был заместителем начальника бюро.

Год назад он вышел на пенсию и обвиняется в событиях, которые произошли уже после.

Как сообщает прокуратура, в расследуемом VDD деле обвиняются два лица - сотрудник Госполиции за разглашение информации, которая не является гостайной, а частное лицо - за пособничество этим действиям. Упомянутое должностное лицо - сын Гинтса Гинтерса Карлис Аугустс Гинтерс - кадет полиции, сейчас от должности отстраненный.

De facto выяснила, что дело скорее всего начато по заявлению бывшего главы МВД Сандиса Гиргенса. В его основе была опубликованная в мае прошлого года на портале Pietiek.com фотография, на которой министр виден в компании неких людей. Один из стоящих рядом с Гиргенсом на фотографии в марте прошлого года был задержан и арестован за хранение кокаина с целью реализации.

Сам Гиргенс пояснил, что летом 2019 года на мероприятии был сфотографирован с другими гостями по их просьбе.

По версии политика, позднее некое должностное лицо, у которого были вещественные доказательства по делу о наркотиках, скопировал или переснял замеченную в телефоне мужчины фотографию.

В свою очередь в публичное пространство фото попало, чтобы попытаться его скомпроментировать, допускает Гиргенс, который отметил, что его заявление в прокуратуру было по факту, а не о каком-то конкретном лице.

В свою очередь Гинтс Гинтес выразил De facto непонимание в связи с этим уголовным процессом и отметил, что решил суду показания по делу не давать. Он отметил, что у Созинова с этим делом вообще нет никакой связи. Защитник обоих Гинтерсов - Риналдс Букс, который утверждает - ни одному из них не вменяется передача каких-либо фотографий порталу для публикации.


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