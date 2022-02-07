По делу Созинова обвиняются и другие его бывшие коллеги из полиции Рижского региона

De facto известно, что задержанным по этому процессу был и глава отдела безопасности LPB Bank. Ранее банк был известен как Latvijas Pasta banka, его владельцем является руководимая Михаилом Ульманисом фирма Mono. Созинов в свое время в этом банке подрабатывал. Имеющаяся в распоряжении De facto информация свидетельствует, что изначально работникам банка инкриминировали поддержку легализации, однако процесс по этой части Служба госбезопасности в ближайшее время может закрыть.

Официальные комментарии VDD давать отказалась, так как следствие продолжается.

Однако в конце прошлого года VDD выделила против Созинова новый уголовный процесс и направила его прокуратуре, которая уже построила против него обвинения в легализации имущества и злоупотреблении служебными полномочиями.

Прокуратура ранее отмечала, что обвинения против Созинова связаны с незаконной деятельностью с объектами гостайны.

Адвокат бывшего полицейского Риналдс Бушс указывает, что Созинов не согласен ни с одним подозрением или обвинением - ни по одному пункту Уголовного закона.

Несмотря на то, что в публичном пространстве, например, в интервью генпрокурора упоминалось, что в "дело Созинова" вовлечены несколько полицейских, адвокат Бушс утверждает, что связь его клиента с другими уголовными процессами может быть преувеличена.

Жалобы на Созинова и версии о его связи с незаконными действиями циркулировали уже какое-то время. Однако Созинов сохранял свою должность на протяжении еще нескольких лет.

Кроме того, Бюро внутренней безопасности (IDB) расследовало дело против бывшего подчиненного Созинова Игоря Иващенко, в кабинете которого обыски прошли в те же дни, когда задержали Созинова. Еще в прошлом году Иващенко занимал должность начальника 2-го отдела 3-го бюро Управления Криминальной полиции Рижского региона, однако сейчас он в полиции не работает. В конце прошлого года против него были построены обвинения. De facto выяснила, что Иващенко обвиняется по нескольким эпизодам взяточничества и требования взятки.

Кроме того, в декабре IDB сообщила о подозрениях во взяточничестве некого должностного лица полиции Риги, которое, помогая бывшему полицейскому, собирало взятки с торговцев нелегальными сигаретами.

De facto известно, что речь идет о Иващенко.

В свою очередь в суд уже попало дело, по котором один из обвиняемых - Гирт Гинтерс - был сотрудником руководимой Созиновым криминальной полиции Риги, а затем - сотрудником IDB. Гинтерс в свое время давал интервью как один из полицейских, поймавших имантского педофила. Позднее он перешел работать в IDB - в его декларации указано, что он был заместителем начальника бюро.

Год назад он вышел на пенсию и обвиняется в событиях, которые произошли уже после.

Как сообщает прокуратура, в расследуемом VDD деле обвиняются два лица - сотрудник Госполиции за разглашение информации, которая не является гостайной, а частное лицо - за пособничество этим действиям. Упомянутое должностное лицо - сын Гинтса Гинтерса Карлис Аугустс Гинтерс - кадет полиции, сейчас от должности отстраненный.

De facto выяснила, что дело скорее всего начато по заявлению бывшего главы МВД Сандиса Гиргенса. В его основе была опубликованная в мае прошлого года на портале Pietiek.com фотография, на которой министр виден в компании неких людей. Один из стоящих рядом с Гиргенсом на фотографии в марте прошлого года был задержан и арестован за хранение кокаина с целью реализации.

Сам Гиргенс пояснил, что летом 2019 года на мероприятии был сфотографирован с другими гостями по их просьбе.

По версии политика, позднее некое должностное лицо, у которого были вещественные доказательства по делу о наркотиках, скопировал или переснял замеченную в телефоне мужчины фотографию.

В свою очередь в публичное пространство фото попало, чтобы попытаться его скомпроментировать, допускает Гиргенс, который отметил, что его заявление в прокуратуру было по факту, а не о каком-то конкретном лице.