Пн, 7.02.2022
Нам в Латвии не нужен праздник, чтобы выпить. В Бразилии много пьют в канун Нового года, на карнавале, а в Латвии будто пьют, потому что сегодня понедельник. Фелипе Габриэль, проживающий в Латвии бразильский блогер
Фелипе Габриэль, проживающий в Латвии бразильский блогер
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В Оттаве из-за протестов объявлено чрезвычайное положение

ФОТО: LARS HAGBERG/REUTERS/SCANPIX

В столице Канады Оттаве с воскресенья объявлено чрезвычайное положение в связи с протестами, которые уже более недели проходят из-за введенных в связи с Covid-19 ограничений.

В сообщении мэра Оттавы Джими Уотсона говорится, что чрезвычайное положение необходимо, так как "демонстрации продолжают создавать серьезную опасность и грозу для жителей".

Городу необходима большая поддержка с других уровней госуправления, указал мэр.

Полиция сообщила, что в воскресенье демонстранты в центре города продолжили мешать нормальной жизни, в том числе они блокировали улицы тяжелыми автомобилями. Несколько человек были задержаны.

Демонстрации в Канаде начались в конце января как акция протеста против решения правительства об обязательной вакцинации для водителей грузовиков, осуществляющих межграничные перевозки, но быстро выросли в более широкое движение против ограничений в связи с Covid-19 и правительства Джастина Трюдо.

Галерея: Протесты в Оттаве


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