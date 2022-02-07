В Оттаве из-за протестов объявлено чрезвычайное положение

В сообщении мэра Оттавы Джими Уотсона говорится, что чрезвычайное положение необходимо, так как "демонстрации продолжают создавать серьезную опасность и грозу для жителей".

Городу необходима большая поддержка с других уровней госуправления, указал мэр.

Полиция сообщила, что в воскресенье демонстранты в центре города продолжили мешать нормальной жизни, в том числе они блокировали улицы тяжелыми автомобилями. Несколько человек были задержаны.

Демонстрации в Канаде начались в конце января как акция протеста против решения правительства об обязательной вакцинации для водителей грузовиков, осуществляющих межграничные перевозки, но быстро выросли в более широкое движение против ограничений в связи с Covid-19 и правительства Джастина Трюдо.