В Оттаве из-за протестов объявлено чрезвычайное положение
В столице Канады Оттаве с воскресенья объявлено чрезвычайное положение в связи с протестами, которые уже более недели проходят из-за введенных в связи с Covid-19 ограничений.
В столице Канады Оттаве с воскресенья объявлено чрезвычайное положение в связи с протестами, которые уже более недели проходят из-за введенных в связи с Covid-19 ограничений.
В сообщении мэра Оттавы Джими Уотсона говорится, что чрезвычайное положение необходимо, так как "демонстрации продолжают создавать серьезную опасность и грозу для жителей".
Городу необходима большая поддержка с других уровней госуправления, указал мэр.
Полиция сообщила, что в воскресенье демонстранты в центре города продолжили мешать нормальной жизни, в том числе они блокировали улицы тяжелыми автомобилями. Несколько человек были задержаны.
Демонстрации в Канаде начались в конце января как акция протеста против решения правительства об обязательной вакцинации для водителей грузовиков, осуществляющих межграничные перевозки, но быстро выросли в более широкое движение против ограничений в связи с Covid-19 и правительства Джастина Трюдо.
Галерея: Протесты в Оттаве