Пн, 7.02.2022
Это был не первый раз, когда я пыталась вырваться из круга насильственных отношений, однако первый, когда мне благодаря поддержке других людей это удалось. Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns
Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns

МакSим впервые рассказала об отношениях с абьюзером

МакSим ФОТО: Кадр из видео

38-летняя российская певица МакSим (настоящее имя - Марина Максимова) впервые рассказала об отношениях с абьюзером. Откровениями звезда поделилась на своей Instagram-странице. 

По словам звезды, в прошлый отношениях возлюбленный постоянно критиковал ее творчество и вешность, унижал ее.

"Причина моих порой неестественных фотографий - многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ровно ничего не стоят. Теперь хорошо быть просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной", - написала под фото МакSим.

Певица не стала раскрывать, кого именно она имеет в виду. Журналисты предположили, что речь может идти о первом муже МакSим звукорежиссере Алексее Луговцове. Они состояли в браке с 2008 по 2011 год. Об этом пишет Lenta.ru.

Максимова рассказывала ранее, что эти отношения были тяжелыми. Алексей был ревнивым и завидовал успеху жены. Он требовал, чтобы МакSим сидела с дочерью дома и не работала. По словам певицы, позже у мужчины начались проблемы с запрещенными препаратами. Начали происходить внезапные вспышки гнева. Когда же звезда сообщила ему он желании развестись, он начал угрожать ей суицидом.

МакSим отсудила у Луговцова право на проживание с дочерью. Ранее Саша была зарегистрирована в квартире отца.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back