МакSим впервые рассказала об отношениях с абьюзером

По словам звезды, в прошлый отношениях возлюбленный постоянно критиковал ее творчество и вешность, унижал ее.

"Причина моих порой неестественных фотографий - многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ровно ничего не стоят. Теперь хорошо быть просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной", - написала под фото МакSим.

Певица не стала раскрывать, кого именно она имеет в виду. Журналисты предположили, что речь может идти о первом муже МакSим звукорежиссере Алексее Луговцове. Они состояли в браке с 2008 по 2011 год. Об этом пишет Lenta.ru.

Максимова рассказывала ранее, что эти отношения были тяжелыми. Алексей был ревнивым и завидовал успеху жены. Он требовал, чтобы МакSим сидела с дочерью дома и не работала. По словам певицы, позже у мужчины начались проблемы с запрещенными препаратами. Начали происходить внезапные вспышки гнева. Когда же звезда сообщила ему он желании развестись, он начал угрожать ей суицидом.