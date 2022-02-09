Эвилена Протектор: джаз, "Евровидение" и Театр им. Михаила Чехова

Что касается образования, то здесь ей тоже пришлось побороться. Родители настаивали, чтобы девушка поступила учиться в какой-нибудь серьезный вуз. Изначально Эвилена пошла на факультет социологии в Рижский университет имени Страдиня (RSU), но очень скоро поняла, что это не ее. Со слезами на глазах она просила у родителей разрешения бросить учебу, но они были непреклонны. Лишь счастливый случай сделал так, что она добилась, чтобы ее отчислили, и подала документы на факультет пиара в Балтийскую международную академию (BSA), где училась с невероятным удовольствием.

Джаз пришел в ее жизнь стихийно в 2005 году, а в 2011-м знакомый предложил Эвилене подать документы в Латвийскую музыкальную академию имени Язепа Витола. Она не просто стала выпускницей этого вуза, но теперь сама является там педагогом и преподает джазовый вокал.

Эвилена Протектор - джазовая певица из Латвии, с отличием окончила магистратуру джазового отделения Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, где сейчас преподает джазовый вокал. Год она изучала джазовый вокал в Италии (в центральной государственной консерватории Santa Cecilia) и полгода провела в Ганновере у профессора Роми Камерун (Romy Camerun).

За плечами Эвилены десятки фестивалей и сотни концертов и проектов в Латвии и за ее пределами: запись сборника Jazz in Latvia, Pori Jazz (Финляндия), Limassol Jazz (Кипр), Live in Blue Bay (Украина) и др. Певица принимала участие в таких конкурсах, как Riga Jazz Stage (Латвия), Nomme Jazz (Эстония), JazzVoices 2014 (Литва), где стала обладателем Гран-при. В 2016 году она получила награду Ника Готама (Nic Gotham) за вклад в джазовую музыку и джазовую общину Латвии.

Эвилена сотрудничала с джазовыми музыкантами из США, Великобритании, Италии, Турции, Израиля, Кипра, Дании, Бразилии и других стран.

С 2005 года она солистка, композитор и лидер группы Pieneņu Vīns, в составе которой принимала участие во многих фестивалях, в том числе и в национальном отборе на конкурс "Евровидение" (2011). С 2015 года Эвилена также является солисткой и композитором коллектива JAZZATOMY.

Эвилена Протектор - одна из создателей и редакторов единственного в Латвии электронного журнала о джазе JAZZin.lv.