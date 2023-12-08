Видео ⟩ "Может быть, я не "гнилой Запад", а бог": о чем "Молоко матери" в Театре им. Чехова?

"В этом спектакле я написала инсценировку и сыграла мать, дочь и эпизодические роли людей, которые появляются, участвуют в судьбе этих двух героинь. В основном в судьбе матери. Включая похороны Брежнева. Но о них уже рассказывает дочь, и мы очень надеемся, что это будет не грустная история. Хотелось бы все-таки, чтобы она была светлая. Мы искали в ней юмор и будем очень рады, если люди, которые будут к нам приходить, будут уходить светлее и как-то более любящими друг друга, чем они были до этого", - отметила Анастасия Лёвина.