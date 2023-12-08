Видео ⟩ "Может быть, я не "гнилой Запад", а бог": о чем "Молоко матери" в Театре им. Чехова?

6 декабря в Малом зале Театра им. Чехова состоялась премьера моноспектакля Анастасии Лёвиной "Молоко матери" по роману Норы Икстены.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова на протяжении последних пяти лет успешно реализует "Программу актерских инициатив", в рамках которой артистам предлагается выдвигать свои идеи - лучшие из них театр помогает осуществить.
Спектакль "Молоко матери" - продолжение этой программы, и создан он по инициативе Анастасии Лёвиной. Для родившейся в Украине актрисы, которая уже второй сезон играет в Театре им. Чехова, это первый самостоятельно поставленный спектакль после приезда в Латвию.
В спектакле "Молоко матери" игру Анастасии дополняет музыкальное сопровождение в исполнении певицы Эвилены Протекторе, которая также создала оригинальную музыку для этой постановки, впервые выступив в Театре им. Чехова в качестве композитора. Вот что она говорит о своей роли:
"У меня было много вариантов того, кем я могу быть в этом спектакле. Началось все с "гнилого Запада". Потом мы подумали, что, может быть, все-таки не "гнилой Запад". Может быть, я бог. Потом мы подумали, что, может быть, я могу стать матерью. И этот вариант тоже имелся. И в итоге я - поддержка и опора".
"В этом спектакле я написала инсценировку и сыграла мать, дочь и эпизодические роли людей, которые появляются, участвуют в судьбе этих двух героинь. В основном в судьбе матери. Включая похороны Брежнева. Но о них уже рассказывает дочь, и мы очень надеемся, что это будет не грустная история. Хотелось бы все-таки, чтобы она была светлая. Мы искали в ней юмор и будем очень рады, если люди, которые будут к нам приходить, будут уходить светлее и как-то более любящими друг друга, чем они были до этого", - отметила Анастасия Лёвина.
В спектакле фокус не на политике, а на отношениях матери и дочери. Про умение прощать, а политический контекст того времени и репрессивный режим - это фон. Драматический, а порой чрезмерно жестокий.
Спектакль "Молоко матери" проходит в одно действие. И у матери, и у дочери там своя правда, своя боль и своя любовь.
Дочь узнает о чувствах и переживаниях матери, читая ее дневник. Постановка не только об этом, но и о детских впечатлениях, мечтах и желаниях. О прошлом и будущем, о вере в свободу. В свободу не только физическую, но и ментальную.
Особое значение в спектакле имеет музыка.
"Любая композиция, которая звучит здесь, была выбрана, чтобы подчеркнуть какое-то событие, подчеркнуть какое-то действие. Но чтобы узнать, почему, что, как и зачем, нужно прийти и посмотреть", - говорит Эвилена Протекторе.
Напомним, спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет и идет на русском языке с титрами на латышском языке.
Театр им. Чехова напоминает, что надежнее покупать билеты на спектакли заранее, поскольку в предпраздничные и праздничные дни спрос на билеты очень высок. Билеты на спектакль можно приобрести на сайте bilesuserviss.lv или в кассе театра по адресу: улица Калькю, 16.
Ближайшие показы спектакля "Молоко матери": 10.12, 14.01, 26.01, 07.02.
Галерея: Спектакль "Молоко матери"
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!