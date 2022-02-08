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Для водителя грузового поезда, который 6 февраля вел состав вагонов в направлении Тукумса, работа закончилась в середине дня на полпути - недалеко от Слампе поезд наехал на человека, находящегося на рельсах, сообщает программа Degpunktā.

Жизнь примерно 30-летнего мужчины окончилась на железных путях, в первой половине дня, недалеко от Слампе, в Тукумском крае.

Истинные причины несчастного случая еще выяснятся в уголовном процессе, но в разговоре с местными жителями, в том числе теми, кто был знаком с покойным, программа Degpunktā узнала, что мужчина регулярно ходил на прогулки по железнодорожным рельсам.

Причина трагедии может быть связана и с элементарной неосторожностью, но увиденное машинистом грузового поезда заставляет думать, что жертва на путь состава мог стать целенаправленно.