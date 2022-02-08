Вт, 8.02.2022
В течение последнего года мы видим, что в общей сумме три крупнейших аэропорта Литвы - Вильнюс, Клайпеда, Паланга - достигли уровня Риги, чего раньше не было. Это уже означает какое-то перераспределение рынка не в пользу Латвии. Янис Херманис, эксперт Латвийской конфедерации работодателей
Янис Херманис, эксперт Латвийской конфедерации работодателей
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Китай не хочет рисковать своей экономикой, чтобы спасти Путина

ФОТО: EPA/Scanpix

В то время, когда отношения России и западных стран достигли нового нижнего пункта, учитывая напряжение в вопросе Украины, у России есть один очень надежный союзник - Китай. Несмотря на то, что Китай поддерживает Россию, очень возможно, что слова поддержки являются единственным, что Россия может ожидать от Китая.

Как сообщает CNN, так и США, как и Европейский союз предупредили Москву о том, что в случае вторжения в Украину Россию ждут очень тяжелые экономические санкции. Несмотря на то, что дипломатические связи Пекина с Москвой сильны, вряд ли Китай будет готов рисковать своей экономикой, в которой наблюдаются определенные проблемы.

Прошлая пятница у болельщиков останется в памяти церемонией открытия Олимпийских игр в Пекине. Для политических обозревателей этот день запомнился встречей генсека Китая Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путином. Кремль охарактеризовал эту встречу как "теплую и конструктивную", так как оба авторитарных лидера договорились углубить сотрудничество, например, Россия увеличит поставки энергоресурсов в Китай в течение ближайших 10 лет.

"Работая вместе, мы можем достичь стабильного экономического роста (..) и противостоять сегодняшним рискам и вызовам", - процитировало Путина китайское агентство новостей Xinhua. Эти "риски" в большой степени связаны с потенциальным вторжением России в Украину. Несмотря на то, что Москва до сих пор категорически отрицала подготовку к войне, в реальности большая часть военных сил России направлена именно на границу с Украиной.

Западные страны предупредили Россию, что в случае вторжения будут определены беспрецедентные санкции - более строгие, чем те, которые были установлены в 2014 году после оккупации Крыма.

У Китая, как и у России, есть свои разногласия с Западом. Возможно, именно поэтому Китай выразил поддержку России, осудив "дальнейшее расширение НАТО" (хотя таких планов нет). Эксперты объясняют, что Россия не боится расширения НАТО как такового, но опасается именно присоединения Украины к альянсу.

“Си определенно верит, что в поддержке России есть стратегическое значение. У Китая уже довольно давно есть разногласия с США", – сказал исследователь Китая организации Defense of Democracies Крейг Синглтон.

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Руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского Центра Карнеги Александр Габуев отметил, что именно разногласия с Западом создали более тесное сотрудничество России и Китая. Об этом свидетельствуют военные соглашения, совместные военные учения и поставки оружия.

Однако сейчас не ясно, как эти отношения могли бы углубиться, если бы к России были бы применены новые санкции. Россия очень зависит от торговой сферы Китая, а Китай без российской торговли может обойтись. Кроме того, сама экономика Китая сталкивается с существенными проблемами, таким образом, Си много раз подумает о том, следует ли открыто поддерживать Россию в их агрессии против Украины.

"Это было бы победой Путина, если бы Си продолжал от имени Китая выражать поддержку решению дипломатического кризиса и легитимизировать амбиции Путина.

Однако следует помнить, что все не так красиво, потому что Китай особо не хочет углублять экономические связи с Россией. По крайней мере, не в ближайшее время", – сказал Синглтон.

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России Китай очень важен. У Китая другие приоритеты

Китай является торговым партнером России номер один - в целом 16% внешней торговли России связаны именно с Китаем, свидетельствуют данные Всемирной торговой организации и таможни Китая. Для Китая Россия является менее важным партнером - объем торговли Китая с Россию составляет всего 2%, а российские идеологические враги - Европейский Союз и США - намного большая и важная часть торговли Китая.

“Пекину нужно быть очень осторожным, любым способом вмешиваясь в украинский конфликт, в который определенно будет вовлечена не только Россия, но и НАТО.

Нынешние экономические отношения Китая с Россией, ее энергетические потребности, конечно, выгодны, но - Китаю невыгодно получать санкции от Вашингтона и его союзников”, отмечает исследователь Hinrich Foundation Алекс Капри.

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Западные страны предупреждали, что при обострении украинского кризиса Китаю тоже надо будет считаться с высокими ставками. В январе государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о том, что вторжение в Украину "создаст такие глобальные и экономические риски, которые болезненно повлияют и на Китай".

Прошлый год для китайской экономики был полон трудностей - темп экономического роста снижается и "зреют проблемы" в важном экономическом секторе - в сфере недвижимости. Это, возможно, может быть одной из причин, по которой Пекин скорее может только выражать поддержку России, но фактически не углубляет экономическое сотрудничество с Москвой. Международный валютный фонд отмечает, что в этом году экономика Китая может вырасти на 4,8%, а в прошлом году этот показатель составил 8%. Кроме того, кризис недвижимости и снижение активности потребителей еще больше могут ухудшить этот показатель.

Синглтон отмечает, что эскалация кризиса в Украине "абсолютно определенно" затронет отрасли энергетики и металлообработки, которые являются особо важными глобальными экономическими областями. В такой ситуации в сочетании с реализацией Китая "нулевой Covid-политики" экономические неудачи Китая стали бы еще более выраженными.

У помощи Пекина есть лимит

Сильные отношения с Китаем позволили бы России смягчить последствия западных санкций, но не нейтрализовать их. Также есть и некоторые проблемы, в которых Китай никак не может помочь России. Кроме того, не раз прозвучало, что против России можно использовать "дипломатическую ядерную бомбу" - исключение государства из SWIFT. Это исключит Россию из глобальной банковской системы.

"Китайский юань в международном масштабе не настолько распространен и важен, как доллар США. Именно доллар играет критическую роль в системе SWIFT, а также в торговле нефтью и газом, которая фактически обеспечивает жизнь российской экономике", – отмечает Капри.

Аналитики Eurasia Group на прошлой неделе отметили, что Пекин может удвоить попытки создать систему платежей, в которой основной валютой являлся бы юань. Это могло бы помочь намного легче реализовывать бизнес с государствами, против которых установлены санкции, не используя доллары или евро.

Даже если Пекин также развивает свою платежную систему, как Россия, так и Китай предпочитают торговать свободно конвертируемыми валютами, что означает, что стремление уменьшить западное влияние было бы "скорее целенаправленным, чем содержательным".

Нынешняя ситуация тоже не выгодна России. В 2014 году, после того как Россия оккупировала Крыма, Москва обратилась к Пекину за поддержкой, потому что против России были установлены санкции. Несмотря на то, что Пекин публично осуждал санкции против России и обещала углубить экономические связи с Россией, эти усилия были недостаточны, чтобы проблемы России были решены, наоборот - произошел второй процесс.

Объем торговли между Россией и Китаем в 2015 году упал на 29% по сравнению с предыдущим годом, также существенно снизились инвестиции Китая в Россию.

Российские банкиры жаловались, что китайские банки "очень незаинтересованы" в сделках с Россией. Это потому, что против многих российских банков также были установлены санкции, и Китай, чтобы избежать санкций себе, просто выбрал уклонение от "проблемных" банков и предприятий из России.

"Китай является самым важным партнером России. Скорее всего, Пекин желание Москвы о поддержке постарается использовать так, чтобы это было выгодно для Китая", – отмечают аналитики Eurasia Group, добавив, что экономика Китая в девять раз больше, чем России.

И уже сейчас ясно, что Китай не захочет рисковать санкциями для себя, и будет поддерживать Россию только на словах.

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