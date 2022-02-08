Китай не хочет рисковать своей экономикой, чтобы спасти Путина

Синглтон отмечает, что эскалация кризиса в Украине "абсолютно определенно" затронет отрасли энергетики и металлообработки, которые являются особо важными глобальными экономическими областями. В такой ситуации в сочетании с реализацией Китая "нулевой Covid-политики" экономические неудачи Китая стали бы еще более выраженными.
У помощи Пекина есть лимит
Сильные отношения с Китаем позволили бы России смягчить последствия западных санкций, но не нейтрализовать их. Также есть и некоторые проблемы, в которых Китай никак не может помочь России. Кроме того, не раз прозвучало, что против России можно использовать "дипломатическую ядерную бомбу" - исключение государства из SWIFT. Это исключит Россию из глобальной банковской системы.
"Китайский юань в международном масштабе не настолько распространен и важен, как доллар США. Именно доллар играет критическую роль в системе SWIFT, а также в торговле нефтью и газом, которая фактически обеспечивает жизнь российской экономике", – отмечает Капри.
Аналитики Eurasia Group на прошлой неделе отметили, что Пекин может удвоить попытки создать систему платежей, в которой основной валютой являлся бы юань. Это могло бы помочь намного легче реализовывать бизнес с государствами, против которых установлены санкции, не используя доллары или евро.
Даже если Пекин также развивает свою платежную систему, как Россия, так и Китай предпочитают торговать свободно конвертируемыми валютами, что означает, что стремление уменьшить западное влияние было бы "скорее целенаправленным, чем содержательным".
Нынешняя ситуация тоже не выгодна России. В 2014 году, после того как Россия оккупировала Крыма, Москва обратилась к Пекину за поддержкой, потому что против России были установлены санкции. Несмотря на то, что Пекин публично осуждал санкции против России и обещала углубить экономические связи с Россией, эти усилия были недостаточны, чтобы проблемы России были решены, наоборот - произошел второй процесс.
Объем торговли между Россией и Китаем в 2015 году упал на 29% по сравнению с предыдущим годом, также существенно снизились инвестиции Китая в Россию.
Российские банкиры жаловались, что китайские банки "очень незаинтересованы" в сделках с Россией. Это потому, что против многих российских банков также были установлены санкции, и Китай, чтобы избежать санкций себе, просто выбрал уклонение от "проблемных" банков и предприятий из России.
"Китай является самым важным партнером России. Скорее всего, Пекин желание Москвы о поддержке постарается использовать так, чтобы это было выгодно для Китая", – отмечают аналитики Eurasia Group, добавив, что экономика Китая в девять раз больше, чем России.
И уже сейчас ясно, что Китай не захочет рисковать санкциями для себя, и будет поддерживать Россию только на словах.