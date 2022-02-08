Китай не хочет рисковать своей экономикой, чтобы спасти Путина

Западные страны предупредили Россию, что в случае вторжения будут определены беспрецедентные санкции - более строгие, чем те, которые были установлены в 2014 году после оккупации Крыма.

У Китая, как и у России, есть свои разногласия с Западом. Возможно, именно поэтому Китай выразил поддержку России, осудив "дальнейшее расширение НАТО" (хотя таких планов нет). Эксперты объясняют, что Россия не боится расширения НАТО как такового, но опасается именно присоединения Украины к альянсу.

“Си определенно верит, что в поддержке России есть стратегическое значение. У Китая уже довольно давно есть разногласия с США", – сказал исследователь Китая организации Defense of Democracies Крейг Синглтон.

Руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского Центра Карнеги Александр Габуев отметил, что именно разногласия с Западом создали более тесное сотрудничество России и Китая. Об этом свидетельствуют военные соглашения, совместные военные учения и поставки оружия.

Однако сейчас не ясно, как эти отношения могли бы углубиться, если бы к России были бы применены новые санкции. Россия очень зависит от торговой сферы Китая, а Китай без российской торговли может обойтись. Кроме того, сама экономика Китая сталкивается с существенными проблемами, таким образом, Си много раз подумает о том, следует ли открыто поддерживать Россию в их агрессии против Украины.

"Это было бы победой Путина, если бы Си продолжал от имени Китая выражать поддержку решению дипломатического кризиса и легитимизировать амбиции Путина.

Однако следует помнить, что все не так красиво, потому что Китай особо не хочет углублять экономические связи с Россией. По крайней мере, не в ближайшее время", – сказал Синглтон.

России Китай очень важен. У Китая другие приоритеты

Китай является торговым партнером России номер один - в целом 16% внешней торговли России связаны именно с Китаем, свидетельствуют данные Всемирной торговой организации и таможни Китая. Для Китая Россия является менее важным партнером - объем торговли Китая с Россию составляет всего 2%, а российские идеологические враги - Европейский Союз и США - намного большая и важная часть торговли Китая.

“Пекину нужно быть очень осторожным, любым способом вмешиваясь в украинский конфликт, в который определенно будет вовлечена не только Россия, но и НАТО.

Нынешние экономические отношения Китая с Россией, ее энергетические потребности, конечно, выгодны, но - Китаю невыгодно получать санкции от Вашингтона и его союзников”, отмечает исследователь Hinrich Foundation Алекс Капри.

Западные страны предупреждали, что при обострении украинского кризиса Китаю тоже надо будет считаться с высокими ставками. В январе государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о том, что вторжение в Украину "создаст такие глобальные и экономические риски, которые болезненно повлияют и на Китай".