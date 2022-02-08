Новый "рекорд": выявлено 11 144 новых случая Covid-19

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:​

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Пять скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, четверо были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4399 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6745 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки составляет 6301,6 случая.

Всего вчера было сделано 25 110 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 44,4%. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 464 895 жителей Латвии, умерли 4969 зараженных.

Госпитализации

За последние 24 часа число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах сократилось с 1056 до 1051 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За сутки госпитализировано 150 пациентов с Covid-19, 145 человек выписаны из больниц.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 580 человек, из них у 505 среднетяжелое течение заболевания, у 75 - тяжелое.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 9844 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Трое скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.

8405 случаев были первичными заражениями, 1463 - вторичными, три пациента заразились в третий раз.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1619 человек, из них 97 - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 19,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 2,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 5219,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 47,7%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 764,8 тыс. человек, от этой болезни умерло 8 тыс. человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии провели 10 934 теста на Covid-19, позитивный результат дали 6288 тестов.

Госпитализированы 407 пациентов с коронавирусом, скончались 10 зараженных.

244 заболевшим требуется госпитализация, поскольку коронавирус протекает в тяжелой форме. Из них 161 человек (66%) не вакцинированы, а у 83 человек (34%) завершен курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 82 новых истории болезни, в 55 случаях госпитализация требовалась из-за симптоматического коронавируса. За последние 10 дней госпитализировали в среднем 32 симптоматических пациента с коронавирусом.