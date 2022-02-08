Вт, 8.02.2022
В течение последнего года мы видим, что в общей сумме три крупнейших аэропорта Литвы - Вильнюс, Клайпеда, Паланга - достигли уровня Риги, чего раньше не было. Это уже означает какое-то перераспределение рынка не в пользу Латвии. Янис Херманис, эксперт Латвийской конфедерации работодателей
Янис Херманис, эксперт Латвийской конфедерации работодателей
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Rīgas namu pārvaldnieks не может оказать все услуги, сотрудники болеют Covid-19

Дворник убирает мокрый снег ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Из-за Covid-19 муниципальное Rīgas namu pārvaldnieks не может вовремя оказывать все услуги, сообщили агентству LETA на предприятии.

Компания указывает, что из-за высокой заболеваемости сотрудников может задерживаться предоставление услуги по уборке территорий.

В настоящее время наблюдается высокая волна заболеваемости как Covid-19, так и другими сезонными заболеваниями, от которых страдают не только дворники, но и водители техники по уборке территорий, и сотрудники аутсорсинговых компаний по уборке снега.

В отдельных местах Риги дефицит дворников составляет даже более половины от необходимого количества работников.

На предприятии высокий уровень заболеваемости именно среди сотрудников, непосредственно занятых уборочными работами: есть участки, где на работу вышло не более 38% всех сотрудников, ежедневно занимающихся уборкой домов и территорий.

Даже в менее затронутых заболеваемостью территориальных подразделениях компании не хватает как минимум 15% трудоустроенных. Для решения проблемы к уборке привлекаются подсобные рабочие, а также по мере возможности используется техника.

По информации Firmas.lv, домоуправляющая компания Rīgas namu pārvaldnieks основана в декабре 2010 года и принадлежит Рижскому самоуправлению. Основной капитал компании составляет 5,1 млн евро. С 2011 года компания все время работала с прибылью, однако в 2019 году, несмотря на рост оборота на 6%, предприятие понесло убытки в размере 958 800 евро.

В прошлом году убытки Rīgas namu pārvaldnieks достигли уже 4,6 млн евро, а оборот снизился на 13% и составил 55,6 млн евро.


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