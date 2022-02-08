Вт, 8.02.2022
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Фелипе Габриэль, проживающий в Латвии бразильский блогер

Трещины, мозоли и грибок: как заботиться о стопах зимой?

ФОТО: Пресс-фото

Ношение неподходящей или неудобной закрытой обуви в зимний сезон может вызвать проблемы со здоровьем стоп. Что об этом свидетельствует и что делать, чтобы стопы не страдали, рассказывает подолог Объединения центров здоровья Эгита Ливмане.

"Зимой в закрытой обуви стопы подвержены и холоду, и влаге, и поту. Состояние стоп может ухудшить еще и слишком сухой воздух в помещениях, синтетические чулки и носки. В результате комбинации различных факторов кожа стоп уплотняется, могут образовываться трещины, мозоли, нередко развивается бактериальная или грибковая инфекция", - поясняет Эгита Ливмане и добавляет, что эти проблемы актуальны как для женщин, так и для мужчин, однако ее наблюдения свидетельствуют, что чаще всего здоровье стоп страдает у мужчин. В качестве причин подолог упоминает как специфику работы (долгие часы на улице в обуви), так и, возможно, не слишком тщательное соблюдение личной гигиены.

Как носить обувь, чтобы она была "дружественной" для стоп?

Для зимних погодных условий выбор обуви и соответствующее ее ношение действительно важны.

"При выборе зимней обуви надо учитывать, что она должна быть не только теплой. Хорошо, если обувь из натурального, дышащего материала - в такой стопы не будут потеть.

Не менее важно, чтобы ботинки были удобными и достаточно свободными. Тем, кто надеется их разносить, скажу, что это не самая хорошая мысль. Пока они разносятся (если это вообще удастся), узкие ботинки могут причинить вред здоровью стоп, и для его устранения потом потребуется много времени", - предупреждает подолог и рекомендует приобрести еще одну пару зимней обуви, чтобы была возможность ее сменить, если предыдущая стала влажной и до следующей необходимости выйти не успела высохнуть. Возвращаясь с улицы, всегда надо пощупать, сухая ли внутренняя часть обуви, ботинки надо почистить и высушить.

"Так как во влажности нравится размножаться бактериям и грибковым инфекциям, рекомендую обувь время от времени также дезинфицировать. В аптеках можно купить дезинфицирующие средства, распыляемые внутри ботинок. Также есть специальные устройства для дезинфекции обуви, которые могут быть доступны в практиках и подологов, и дерматологов".

Подолог Эгита Ливмане напоминает, что в зимней обуви определенно не следует находиться в помещениях. "Когда ноги устают, разгоряченные, потеют, образуется отличная среда для жизни бактерий. Чтобы стопы чувствовали себя хорошо, правильно было бы поступать так: дома носить тапки с открытым носком, выходя, надевать теплую, удобную, подходящую для погоды зимнюю обувь, в свою очередь, в помещениях (на работе или в школе) - сменную обувь. Идеально, если при смене обуви можно надеть и другую пару носков. Занимаясь спортом, надо действовать так же - спортивную обувь и носки после занятий надо сменить".

Сигналы плохого здоровья стоп

Сухость, трескание, потение и неприятный запах стоп, зуд, шелушение кожи — это признаки, которые свидетельствуют о том, что на стопы нужно обратить особое внимание.

"Зимой в помещении более сухой воздух, потому что исчезает естественная влажность кожи, поэтому кожа стоп становится сухой, образуется роговой слой и трещины. Ношение носков, особенно из синтетического материала, тоже может повлиять на состояние стоп - они усиленно потеют, создавая неприятный запах. Сухость и потение могут способствовать инфицированию стоп и ногтей грибком, что проявляется как зуд, шелушение кожи - главным образом между пальцев и на подошвах, могут образовываться и пузырьки. Грибок ногтей вызывает изменения цвета, деформацию, уплотнение ногтей. Заразиться грибком можно в спортивном зале, бане, бассейне, в общественных помещениях - в раздевалках, где снимают обувь, или в душе.

Если у какого-либо члена семьи есть грибок ног или ногтей, недостаточно соблюдать гигиену, грибковая инфекция может распространяться и в рамках одного домохозяйства", - поясняет подолог Эгита Ливмане.

Что делать?

* Если кожа стоп сухая

Первая помощь - использовать насыщенный питательный и увлажняющий крем для ног.

Специалист говорит: "За сухими стопами важно правильно ухаживать. Например, не рекомендуется их чрезмерно тереть электрической теркой для стоп. Лучше было бы использовать терку с наждачной бумагой, обрабатывая ею сухие стопы перед ванной. После ванны в стопы можно вмассировать питательный крем, чтобы сделать кожу более эластичной".

Фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне отмечает, что питающую и увлажняющую функцию обеспечивает масло ши, масло какао, алоэ, вазелин, мочевина, витамин Е и натуральные масла (например, виноградное масло или миндальное масло), которые входят в состав крема. "Раз в неделю можно использовать скрабы для ног, содержащие, например, салициловую кислоту, гликолевую кислоту, фруктовые кислоты и натуральные скрабирующие ингредиенты. Для интенсивного увлажнения и питания кожи стоп можно использовать также маски для стоп, которые можно надевать как носки".

* Если есть признаки грибка ног или ногтей

О грибковой инфекции свидетельствуют шелушение кожи стоп, зуд, особенно между пальцами, выраженный дискомфорт. В свою очередь, о грибке ногтей - изменения цвета, уплотнение ногтей.

"Конечно, можно приобрести какой-нибудь безрецептурный антигрибковый медикамент, однако грибковая инфекция нехорошая - если пропущен первый момент инфицирования, они могут и не помочь, поэтому обязательно надо своевременно консультироваться со специалистом. Избавление от грибка может оказаться как долгим, так и дорогим".

Фармацевт соглашается, что первые симптомы определенно нельзя игнорировать, потому что безрецептурные средства могут помочь, если действовать быстро. Тогда, если по внешним признакам кажется, что кожу инфицировал грибок, фармацевт может предложить крем или гель, в состав которого входят клотримазол, тербинафин, нафтифин. Однако если такое средство в течение двух-четырех недель не дало желаемого результата, надо связаться с врачом".

* Если стопы потеют

Для гигиены стопы и устранения неприятного запаха может пригодиться дезодорант для ног и другие освежители стоп, в том числе и с антибактериальным действием.

"В целях профилактики рекомендую использовать дезинфицирующие средства и в том случае, если стопы здоровы, но особенно если они инфицированы. В таком случае определенно надо дезинфицировать и кожу стоп, и обувь. Доступны различные средства для гигиены стоп, которые можно использовать в случае усиленного потения стоп", - говорит подолог.

"В ассортименте аптеки имеются дезинфицирующие средства, которые можно использовать для дезинфекции и стоп, и обуви. Они обычно содержат спирт и дополнены дезинфицирующим и антисептическим хлоргексидином.

Дезодоранты для ног содержат экстракт шалфея, который помогает регулировать секрецию пота. Для охлаждения и освежения ног в эти средства добавляют ментол, масло мяты или чайного дерева, алюминий, алоэ, масло авокадо, борную кислоту. Эти вещества обеспечивают бактерицидное и антисептическое действие, уменьшают потение ног, защищают от грибковых болезней и устраняют неприятный запах. Популярны также пудры, уменьшающие потение ног. В их состав входят тальк, оксид цинка, которые поддерживают стопы сухими, свежими и защищают от грибковой инфекции".

Кому за стопами надо присматривать особенно тщательно?

Подолог Эгита Ливмане рекомендует уделять здоровью стоп повышенное внимание:

  • людям с лишним весом, потому что увеличенная масса тела создает дополнительное давление и нагрузку на стопы;
  • тем, у кого есть симптомы периферической полинейропатии (уменьшенная чувствительность стоп, сухость кожи, трещины);
  • людям с нарушениями кровообращения;
  • тем, у кого есть какая-либо деформация стопы;
  • пациентам с сахарным диабетом.

"Сахарный диабет вызывает нарушения кровообращения и чувствительности, в результате чего человек может не чувствовать, что в стопах завелась инфекция. В худшем случае это может привести даже к ампутации. Поэтому пациентам с сахарным диабетом важно регулярно проверять состояние стоп, носки рекомендуется менять два-три раза в день, ноги надо беречь от влаги и пота, потому что эти факторы способствуют развитию бактериальных и грибковых инфекций. Надо тщательно выбирать обувь и, прежде чем ее надеть, всегда надо убедиться, что в обувь не попало какое-нибудь инородное тело, которое может вызвать трение, травму".

Азбука по уходу за стопами зимой

  • Каждый вечер споласкивай ноги в теплой проточной воде. С моющим средством, имеющим нейтральный уровень pH, или с детским мылом мой стопы не чаще двух раз в неделю.
  • Если есть желание сделать ванну для стоп, делай ее при температуре воды 37 градусов. Можешь добавить морскую соль или какую-нибудь специальную соль для ванны. Перед ванной обработай стопы теркой (не чаще одного раза в неделю), после ванны тщательно высуши стопы и промежутки между пальцев.
  • По вечерам вмассируй в стопы питательный крем. Если ноги часто мерзнут, после ванны подойдет согревающий крем для ног.
  • Регулярно меняй носки.
  • Всегда суши обувь и время от времени ее дезинфицируй.
  • Меняй обувь в соответствии с ситуацией (на улице, в помещениях, спортивном зале).
  • Если замечаешь дискомфорт, какие-то проблемы со стопами (трещины, сухость, мозоли, изменения цвета, формы ногтей), обратись к подологу, который оценит состояние стоп и даст рекомендации по правильному ежедневному уходу.
  • Чтобы действительно позаботиться о своих ногах, раз в два месяца рекомендуется посетить подолога и в том случае, если нет видимых проблем со здоровьем стоп.

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