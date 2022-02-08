Трещины, мозоли и грибок: как заботиться о стопах зимой?

"Так как во влажности нравится размножаться бактериям и грибковым инфекциям, рекомендую обувь время от времени также дезинфицировать. В аптеках можно купить дезинфицирующие средства, распыляемые внутри ботинок. Также есть специальные устройства для дезинфекции обуви, которые могут быть доступны в практиках и подологов, и дерматологов".
Подолог Эгита Ливмане напоминает, что в зимней обуви определенно не следует находиться в помещениях. "Когда ноги устают, разгоряченные, потеют, образуется отличная среда для жизни бактерий. Чтобы стопы чувствовали себя хорошо, правильно было бы поступать так: дома носить тапки с открытым носком, выходя, надевать теплую, удобную, подходящую для погоды зимнюю обувь, в свою очередь, в помещениях (на работе или в школе) - сменную обувь. Идеально, если при смене обуви можно надеть и другую пару носков. Занимаясь спортом, надо действовать так же - спортивную обувь и носки после занятий надо сменить".
Сигналы плохого здоровья стоп
Сухость, трескание, потение и неприятный запах стоп, зуд, шелушение кожи — это признаки, которые свидетельствуют о том, что на стопы нужно обратить особое внимание.
"Зимой в помещении более сухой воздух, потому что исчезает естественная влажность кожи, поэтому кожа стоп становится сухой, образуется роговой слой и трещины. Ношение носков, особенно из синтетического материала, тоже может повлиять на состояние стоп - они усиленно потеют, создавая неприятный запах. Сухость и потение могут способствовать инфицированию стоп и ногтей грибком, что проявляется как зуд, шелушение кожи - главным образом между пальцев и на подошвах, могут образовываться и пузырьки. Грибок ногтей вызывает изменения цвета, деформацию, уплотнение ногтей. Заразиться грибком можно в спортивном зале, бане, бассейне, в общественных помещениях - в раздевалках, где снимают обувь, или в душе.
Если у какого-либо члена семьи есть грибок ног или ногтей, недостаточно соблюдать гигиену, грибковая инфекция может распространяться и в рамках одного домохозяйства", - поясняет подолог Эгита Ливмане.
Первая помощь - использовать насыщенный питательный и увлажняющий крем для ног.
Специалист говорит: "За сухими стопами важно правильно ухаживать. Например, не рекомендуется их чрезмерно тереть электрической теркой для стоп. Лучше было бы использовать терку с наждачной бумагой, обрабатывая ею сухие стопы перед ванной. После ванны в стопы можно вмассировать питательный крем, чтобы сделать кожу более эластичной".
Фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне отмечает, что питающую и увлажняющую функцию обеспечивает масло ши, масло какао, алоэ, вазелин, мочевина, витамин Е и натуральные масла (например, виноградное масло или миндальное масло), которые входят в состав крема. "Раз в неделю можно использовать скрабы для ног, содержащие, например, салициловую кислоту, гликолевую кислоту, фруктовые кислоты и натуральные скрабирующие ингредиенты. Для интенсивного увлажнения и питания кожи стоп можно использовать также маски для стоп, которые можно надевать как носки".