Трещины, мозоли и грибок: как заботиться о стопах зимой?

* Если есть признаки грибка ног или ногтей

О грибковой инфекции свидетельствуют шелушение кожи стоп, зуд, особенно между пальцами, выраженный дискомфорт. В свою очередь, о грибке ногтей - изменения цвета, уплотнение ногтей.

"Конечно, можно приобрести какой-нибудь безрецептурный антигрибковый медикамент, однако грибковая инфекция нехорошая - если пропущен первый момент инфицирования, они могут и не помочь, поэтому обязательно надо своевременно консультироваться со специалистом. Избавление от грибка может оказаться как долгим, так и дорогим".

Фармацевт соглашается, что первые симптомы определенно нельзя игнорировать, потому что безрецептурные средства могут помочь, если действовать быстро. Тогда, если по внешним признакам кажется, что кожу инфицировал грибок, фармацевт может предложить крем или гель, в состав которого входят клотримазол, тербинафин, нафтифин. Однако если такое средство в течение двух-четырех недель не дало желаемого результата, надо связаться с врачом".

* Если стопы потеют

Для гигиены стопы и устранения неприятного запаха может пригодиться дезодорант для ног и другие освежители стоп, в том числе и с антибактериальным действием.

"В целях профилактики рекомендую использовать дезинфицирующие средства и в том случае, если стопы здоровы, но особенно если они инфицированы. В таком случае определенно надо дезинфицировать и кожу стоп, и обувь. Доступны различные средства для гигиены стоп, которые можно использовать в случае усиленного потения стоп", - говорит подолог.

"В ассортименте аптеки имеются дезинфицирующие средства, которые можно использовать для дезинфекции и стоп, и обуви. Они обычно содержат спирт и дополнены дезинфицирующим и антисептическим хлоргексидином.

Дезодоранты для ног содержат экстракт шалфея, который помогает регулировать секрецию пота. Для охлаждения и освежения ног в эти средства добавляют ментол, масло мяты или чайного дерева, алюминий, алоэ, масло авокадо, борную кислоту. Эти вещества обеспечивают бактерицидное и антисептическое действие, уменьшают потение ног, защищают от грибковых болезней и устраняют неприятный запах. Популярны также пудры, уменьшающие потение ног. В их состав входят тальк, оксид цинка, которые поддерживают стопы сухими, свежими и защищают от грибковой инфекции".

Кому за стопами надо присматривать особенно тщательно?

Подолог Эгита Ливмане рекомендует уделять здоровью стоп повышенное внимание:

людям с лишним весом, потому что увеличенная масса тела создает дополнительное давление и нагрузку на стопы;

тем, у кого есть симптомы периферической полинейропатии (уменьшенная чувствительность стоп, сухость кожи, трещины);

людям с нарушениями кровообращения;

тем, у кого есть какая-либо деформация стопы;

пациентам с сахарным диабетом.

"Сахарный диабет вызывает нарушения кровообращения и чувствительности, в результате чего человек может не чувствовать, что в стопах завелась инфекция. В худшем случае это может привести даже к ампутации. Поэтому пациентам с сахарным диабетом важно регулярно проверять состояние стоп, носки рекомендуется менять два-три раза в день, ноги надо беречь от влаги и пота, потому что эти факторы способствуют развитию бактериальных и грибковых инфекций. Надо тщательно выбирать обувь и, прежде чем ее надеть, всегда надо убедиться, что в обувь не попало какое-нибудь инородное тело, которое может вызвать трение, травму".

Азбука по уходу за стопами зимой