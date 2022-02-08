"Мистер Латвия": Ринкевича в Белграде ждало необычное приветствие

Странным обращением от персонала гостиницы Белграда Ринкевич поделился в соцсети Facebook. В гостиничном номере на экране телевизора было прочитано приветствие, посвященное именно министру, или, как его назвал персонал гостиницы, "Мистеру Латвия".

"Дорогой Мистер Латвия, мы почтены, что вы предпочли остановиться в нашей гостинице. Сердечно вас приветствуем и надеемся, что ваше пребывание здесь будет приятным и удобным. Если есть что-то, что может сделать ваше пребывание еще более комфортным, пожалуйста, свяжитесь с ресепшеном. Команда Hilton Belgrad", - говорится в приветствии.