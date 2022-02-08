Петицию об отставке Кадырова подписало уже больше 100 000 человек
Петицию за отставку руководителя Чечни Рамзана Кадырова с должности в первые сутки подписало более 100 000 человек, сообщает "Медуза".
Петицию за отставку руководителя Чечни Рамзана Кадырова с должности в первые сутки подписало более 100 000 человек, сообщает "Медуза".
Петицию на сайте Change.org в понедельник разместил оппозиционный политик Илья Яшин.
В петиции говорится, что во время своего правления Кадыров превратил Чечню в "обособленное государство внутри РФ", на которое не распространяются законы России.
"Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей", - также написал Яшин.
При этом Кремль уже в понедельник заявил, что не собирается реагировать на эту петицию, так как это "безличное голосование".