Вт, 8.02.2022
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Петицию об отставке Кадырова подписало уже больше 100 000 человек

ФОТО: AP/Scanpix

Петицию за отставку руководителя Чечни Рамзана Кадырова с должности в первые сутки подписало более 100 000 человек, сообщает "Медуза".

Петицию на сайте Change.org в понедельник разместил оппозиционный политик Илья Яшин.

В петиции говорится, что во время своего правления Кадыров превратил Чечню в "обособленное государство внутри РФ", на которое не распространяются законы России.

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"Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей", - также написал Яшин.

Также политик считает, что экономика Чечни замучена проблема. Яшин цитирует самого Кадырова: без федеральных дотаций Чечня "не продержится и трех месяцев".

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При этом Кремль уже в понедельник заявил, что не собирается реагировать на эту петицию, так как это "безличное голосование".


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