Видео ⟩ В Елгаве два парня в пожаре потеряли приемную маму и все имущество

Станислав, который спас парней, рассказывает, что у него до сих пор дрожат руки и ноги из-за пережитого стресса.

Станислав и Марис вместе с еще одним из своих друзей в субботу утром заметили, что дом соседей горит открытым пламенем. Мужчины подбежали к дому, потому что знали, что в нем живет женщина и двое ее приемных детей.

Один из спасенных парней стоял за горящими дверями, снаружи их нельзя было открыть, поэтому он сорвал ручку с дверей, и мужчины вытащили его из горящего дома.

"Я вбежал в дом, зная, что там их приемная мать, но в темноте не смог найти, не мог попасть внутрь. Братик-инвалид лежал на противоположной стороне комнаты, мы оббежали дом.

И вот уже спасенный брат вбежал в сарай, нашел кусок железа. Я начал бить по стеклу, но оно не разбилось. Там была видна кровать. Я снова ударил, стекло лопнуло, засунул руку внутрь, повернул ручку и открыл дверь. Тогда Марис вошел внутрь", - рассказывает Станислав.

Пожарных местные уже вызвали, но мужчины знали, что, пока прибудут спасатели, уже может быть слишком поздно.

Марис говорит, что был в одних только тапках, поэтому сильно скользил, но попал внутрь комнаты, где спал юноша с особыми потребностями, вытащил его наружу и положил на одеяло на безопасном расстоянии.

Парней к себе погреться впустил один из живущих вблизи соседей. Там же их осмотрели медики. Спасатели нашли останки матери после того, как здание было потушено.

"Тогда не думали, шли внутрь, максимально делали все, что могли. Не были до этого внутри дома, не знали планировку", - вспоминают Марис и Станислав.

13- и 20-летний парни сейчас живут у своей бабушки Нины. У старшего в пожаре сгорело несколько устройств, например, коляска, которая помогала передвигаться в быту. Если у вас есть возможность помочь им финансово или пожертвовать вещи, свяжитесь с бабушкой Ниной по телефону 29840232.