Видео ⟩ Хотел найти еду в чужих квартирах. На Тейке поймали парня под наркотиками

Какое-то время спустя несколько жителей дома поймали его на попытках взломать электрощиток. Несмотря на то, что жители его сразу же из подъезда выгнали, он продолжил приставать к находящимся во дворе людям. В связи с этим для решения ситуации было принято решение привлечь полицию.

На месте происшествия стражи порядка встретили нескольких жителей, сам молодой человек успел покинуть место происшествия незадолго до появления полиции.

Стражи порядка решили обследовать ближайшую округу, но спустя несколько минут по рации услышали от дежурной части о вызове неподалеку - молодой человек на проезжей части повалил женщину на землю и начал бить ее ногами. К женщине был направлен ближайший экипаж, который пришел к выводу, что разыскиваемый коллегами хулиган из подъезда - тот же человек, который напал на женщину.

В это время второй экипаж продолжал работу с пострадавшей. В свою очередь первый экипаж, получив от коллег указания о последнем местонахождении и внешнем виде нападавшего, обследовали улицу Бривибас. Вскоре они заметили подходящего под описание молодого человека, которого остановили трое мужчин. Очевидцы рассказали, что парень приставал к прохожим.

Во время разговора молодой человек, поясняя мотивы своих действий, утверждал, что все другие сами виноваты.

В свою очередь на вопрос об употреблении наркотиков парень сразу же признался, что употреблял марихуану. Это было и причиной, почему он до этого дергал за ручки дверей, - после употребления марихуаны ему захотелось есть. Еду он решил найти у незнакомых людей.

В ходе проверки вещей задержанного были найдены как весы высокой чувствительности, так и 177 таблеток неизвестного происхождения.

Нужно отметить, что во время обыска задержанный пытался сбежать, поэтому полицейским пришлось применить как физическую силу, так и спецсредства.