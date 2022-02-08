Вт, 8.02.2022
В течение последнего года мы видим, что в общей сумме три крупнейших аэропорта Литвы - Вильнюс, Клайпеда, Паланга - достигли уровня Риги, чего раньше не было. Это уже означает какое-то перераспределение рынка не в пользу Латвии. Янис Херманис, эксперт Латвийской конфедерации работодателей
Янис Херманис, эксперт Латвийской конфедерации работодателей

Беларусь обвинила Латвию в нарушении воздушного пространства

ФОТО: Reuters/ScanPix

Во вторник пограничный комитет Беларуси сообщил, что латвийский самолет Ан-2 нарушил воздушное пространство Беларуси.

"Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолет АН-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию", - цитирует РИА "Новости" распространенное сообщение.

В Национальных вооруженных силах (НВС) агентству LETA подтвердили, что во вторник от Воздушных сил Беларуси была получена информация, что самолет НВС Ан-2, возможно, нарушил воздушную латвийско-белорусскую границу.

Принимая во внимание, что НВС продолжает оказывать поддержку Госпогранохране, чтобы вместе с пограничниками удержать нелегальных иммигрантов от проникновения на территорию Латвии, полет Ан-2 вблизи границы во вторник действительно был осуществлен.

Однако судя по объективным средствам контроля - данным GPS-сигнала самолета, нарушения границы не было, указала представитель НВС Сандра Брале.

НВС призывает критически оценивать опубликованное Беларусью видео.


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