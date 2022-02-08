Беларусь обвинила Латвию в нарушении воздушного пространства

"Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолет АН-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию", - цитирует РИА "Новости" распространенное сообщение.

🚨 #BREAKING 🇧🇾🇱🇻 | #Belarus Military releases footage of what it claims is a #Latvian spy plane that entered Belarusian airspace. #Lukashenko vows there will be repercussions for this, calling it an "outright invasion and violation of territorial integrity". pic.twitter.com/xtZlmfHuhp — Terror Alarm (@terror_alarm) February 8, 2022

В Национальных вооруженных силах (НВС) агентству LETA подтвердили, что во вторник от Воздушных сил Беларуси была получена информация, что самолет НВС Ан-2, возможно, нарушил воздушную латвийско-белорусскую границу.

Принимая во внимание, что НВС продолжает оказывать поддержку Госпогранохране, чтобы вместе с пограничниками удержать нелегальных иммигрантов от проникновения на территорию Латвии, полет Ан-2 вблизи границы во вторник действительно был осуществлен.

Однако судя по объективным средствам контроля - данным GPS-сигнала самолета, нарушения границы не было, указала представитель НВС Сандра Брале.