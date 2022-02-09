Ср, 9.02.2022
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Видео ⟩ Неадекватный мужчина в Саласпилсе прервал службу в церкви

ФОТО: Ekrānšāviņš

В Саласпилсской католической церкви 6 февраля во время Святой Мессы неадекватный мужчина прервал богослужение, говорится в сообщении в Facebook священника Илмара Петериса Толстова.

Во время богослужения неизвестный мужчина, возможно, под воздействием наркотиков выкрикивал в храме различные фразы, ходил по залу, а затем ушел.

Инцидент был снят на видео, потому что служба транслировалась в прямом эфире. Толстов описывает случившееся как очень тревожную ситуацию.

Государственная полиция еще не подтвердила TVNET, было ли получено заявление в связи с инцидентом.


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