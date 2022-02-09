Видео ⟩ Неадекватный мужчина в Саласпилсе прервал службу в церкви
В Саласпилсской католической церкви 6 февраля во время Святой Мессы неадекватный мужчина прервал богослужение, говорится в сообщении в Facebook священника Илмара Петериса Толстова.
В Саласпилсской католической церкви 6 февраля во время Святой Мессы неадекватный мужчина прервал богослужение, говорится в сообщении в Facebook священника Илмара Петериса Толстова.
Во время богослужения неизвестный мужчина, возможно, под воздействием наркотиков выкрикивал в храме различные фразы, ходил по залу, а затем ушел.
Инцидент был снят на видео, потому что служба транслировалась в прямом эфире. Толстов описывает случившееся как очень тревожную ситуацию.
Государственная полиция еще не подтвердила TVNET, было ли получено заявление в связи с инцидентом.