Видео ⟩ Неадекватный мужчина в Саласпилсе прервал службу в церкви

Во время богослужения неизвестный мужчина, возможно, под воздействием наркотиков выкрикивал в храме различные фразы, ходил по залу, а затем ушел.

Инцидент был снят на видео, потому что служба транслировалась в прямом эфире. Толстов описывает случившееся как очень тревожную ситуацию.