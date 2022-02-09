Несколько организаций требуют отменить антиковидные ограничения

Письмо премьер-министру подписали президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис, председатель правления Латвийской ассоциации торговцев фруктами и овощами Улдис Яунземс, председатель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, руководитель комитета по кризисному управлению туризмом Санта Грайксте, член правления Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса Гинтс Кузнецов и другие.

В письме говорится, что многие отрасли, в том числе туризм, гостиницы, рестораны, общественное питание, торговля и другие, серьезно пострадали от введенных в стране антиковидных ограничений.

По мнению авторов письма, наблюдается снижение покупательной способности различных услуг и товаров. Например, фрукты и овощи являются основой здорового питания, особенно в зимние месяцы, и сейчас укрепление иммунитета играет очень важную роль в борьбе с Covid-19.

"Мы считаем, что снижение спроса напрямую связано с ограничениями в торговле", - говорится в письме.

По мнению авторов, заболеваемость сейчас высокая, но "относительно небольшое количество людей попадает в больницы, симптомы заболевания легкие, система здравоохранения больше не находится под чрезмерным давлением, и распространение вируса больше не считается опасным". Поэтому сложно обосновать необходимость сохранения ограничений, в том числе деления магазинов на красные и зеленые.