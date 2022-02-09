Швеция отменяет большую часть ограничений. Жители собрались праздновать

Аналогичный шаг недавно предприняла Дания. В Швеции отменены требования для баров и ресторанов закрываться в 23:00 и ограничивать количество посетителей. Также там больше не нужно соблюдать социальную дистанцию.

На закрытых мероприятиях от посетителей больше не требуется предъявлять ковид-сертификат о вакцинации, а в общественном транспорте и в больших собраниях людей больше не рекомендуется носить маски для лица.

Смягчены и правила въезда в Швецию. От граждан Европейского Союза (ЕС) больше не потребуется предоставлять доказательства вакцинации, выздоровления или отрицательного теста.

Уже рано утром в шведских ночных клубах стали собираться люди, чтобы отпраздновать снятие ограничений. После полуночи в нескольких из них образовались длинные очереди.

На прошлой неделе правительство Швеции объявило о планах снять большинство ограничений, заявив, что пандемия вступила в новую фазу.

"Несколько исследований показывают, что омикрон-штамм вызывает менее серьезное течение заболевания", - сказала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Тем не менее, власти по-прежнему рекомендуют людям оставаться дома, если у них наблюдаются типичные для Covid-19 симптомы, и призывают всех людей старше 12 лет пройти вакцинацию против Covid-19.