Под Икшкиле в тяжелое ДТП попал микроавтобус: пострадали пять человек

Авария произошла между Икшкиле и Тинужи на асфальтированной, прямой дороге. Водитель Volkswagen Caravelle потерял контроль над транспортным средством, в результате чего оно съехало с дороги, вылетело в кювет и по инерции продолжило мчаться вперед, пока не врезалось в закопанную канализационную трубу.

Водитель и пассажиры - всего пять человек - получили травмы, одного из сидевших в машине в результате удара выкинуло из салона.

"В результате ДТП пострадали пять человек, помощь которым оказывали шесть бригад медиков, в том числе бригада врачей-специалистов.

Один из пострадавших серьезных травм не получил, поэтому ему госпитализация не потребовалось. В свою очередь четырех пострадавших медики доставили в больницу. Нужно добавить, что полученные травмы оцениваются как среднетяжелые и тяжелые, в том числе два человека в результате аварии получили политравму или серьезные повреждения нескольких частей тела, рассказала представитель Неотложной медицинской помощи (NMPD) Элина Юревича.

Так как травмы были серьезными и большая часть вовлеченных в ДТП в данный момент находится в больнице, точная картина происшествия пока что не ясна.