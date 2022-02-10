В Новой Зеландии полиция разогнала протесты против ковидных ограничений

Активисты начатых во вторник протестов призывали "удержать линию", когда полиция прибыла снести их лагерь на лужайке у парламента.

Во вторник и среду полиция не выступала против протестов, а утром в четверг при помощи громкоговорителей предупредила толпу протестующих, что они будут задержаны, если не разойдутся.

Демонстранты били и толкали полицейских, выкрикивая "это не демократия", "стыдитесь", "отмените [вакцинный] мандат".

Ближайшие к парламенту Новой Зеландии здания во вторник начали блокировать сотни грузовиков и автофургонов, водители которых протестовали против связанных с Covid-19 ограничений и вакцинации, воодушевившись подобными протестами в Канаде.

Спустя 24 часа после начала протестов многие из этих автомобилей уехали, но наиболее радикально настроенные активисты остались, обещая находится у парламента "столько, сколько потребуется".

Веллингтонская городская дума сообщила, что дорожная полиция начнет штрафовать протестующих, блокирующих улицы машинами.

Вице-премьер Новой Зеландии Грант Робертсон сказал, что терпение жителей Веллингтона начинает иссякать, и призвал полицию действовать.

"В городе блокированы улицы, предприятия пришлось закрыть, так как люди чувствуют угрозы и запуганы отдельными протестующими", - сообщил вице-премьер на Новозеландском радио до начала полицейской операции.

Галерея: Протесты в Новой Зеландии

В Новой Зеландии вакцинация против Covid-19 обязательно для работающих в определенных сферах, в том числе здравоохранении, полиции, образовании и обороне.