Драка четырех мужчин в Пурвциемсе. Полиции пришлось изъять из семьи двух детей

В полчетвертого утра один из экипажей муниципальной полиции Риги был направлен на помощь коллегам из Госполиции, которые на месте вызова обнаружили детей, которым очевидно требовалась помощь.

Как рассказала представитель муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане, незадолго до вмешательства стражей порядка в одной из квартир многоквартирного дома в Пурвциемсе произошла драка четырех мужчин, в результате чего часть из них попала в больницу, а часть - в участок Госполиции. В квартире осталась пьяная мать с двумя маленькими детьми.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка увидели в квартире следы драки - местами кровь на стенах, выбитые дверные проемы и выбитое у секции стекло. Вокруг царил беспорядок, что свидетельствовало о том, что, очевидно, мать детей не способна полноценно позаботиться о них.

Увидев уровень заботы о детях, у полицейских возникли подозрения об их состоянии здоровья, в результате чего на место происшествия были вызваны медики.

Мать детей отрицала, что употребляла алкоголь, хотя от нее и шел соответственный запах.

В ходе проверки состояния здоровья детей медики пришли к выводу, что одному из малышей нужно в больницу для проведения дополнительных проверок, в свою очередь второго ребенка решено доставить в кризисный центр.

Выяснилось, что у матери есть и третий ребенок, который находится в больнице вместе с бабушкой. После разделения детей с матерью женщина отправилась в участок Госполиции, где дала информацию по поводу произошедшего ранее конфликта. Полиция обобщила информацию о произошедшем и передала рижской социальной службе, а также столичному сиротскому суду, который продолжит работу с детьми.