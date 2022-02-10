На ремонт Букингемского дворца потратят 438 миллионов. Кто в нем будет жить?

Когда Чарльз, принц Уэльский, будет коронован королем Британии, он переедет из дома Кларенса в Букингемский дворец, как сообщает Daily Mail, потому что "он убежден, что это символ британской монархии в столице страны и поэтому должен быть его домом".

Замок по-прежнему будет развлекательным центром, а также по-прежнему открыт для посетителей, так как является очень важной туристической достопримечательностью. Букингемский дворец - одно из самых знаковых зданий в мире, впервые использованное королевой Викторией в 1837 году в качестве официальной лондонской резиденции британских монархов.

В здании на 775 комнат в настоящее время проводится ремонт стоимостью 438 миллионов евро, финансируемый налогоплательщиками.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Электрические кабели, сантехника и отопление не обновлялись с 1950-х годов, и почти каждая комната нуждается в капитальном ремонте, чтобы предотвратить ущерб.

Ремонт планируется завершить в 2027 году.

Что будет с домом Кларенса, в котором раньше жили принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла?

"Вероятно, он будет превращен в центр работы или отдыха, чтобы в будущем там разместить одного из наследников герцога Кембриджского", — сообщает Daily Mail.

Уже сообщалось, что герцоги Кембриджские также собираются покинуть свои апартаменты в Кенсингтонском дворце и переехать в новый дом в Виндзоре. Это решение было принято, чтобы каждый день быть ближе к бабушке Уильяма, королеве Елизавете II и к родителям Кейт Миддлтон. Новый дом находится в Беркшире. Построенный в 1721 году, форт был тщательно отреставрирован в 19 веке и когда-то использовался королевой Викторией как чайный домик.

ФОТО: Reuters/ScanPix