На ремонт Букингемского дворца потратят 438 миллионов. Кто в нем будет жить?
Похоже, британская королевская семья в настоящее время переживает массовое переселение. Где же теперь будет жить каждый из них?
Похоже, британская королевская семья в настоящее время переживает массовое переселение. Где же теперь будет жить каждый из них?
Когда Чарльз, принц Уэльский, будет коронован королем Британии, он переедет из дома Кларенса в Букингемский дворец, как сообщает Daily Mail, потому что "он убежден, что это символ британской монархии в столице страны и поэтому должен быть его домом".
Замок по-прежнему будет развлекательным центром, а также по-прежнему открыт для посетителей, так как является очень важной туристической достопримечательностью. Букингемский дворец - одно из самых знаковых зданий в мире, впервые использованное королевой Викторией в 1837 году в качестве официальной лондонской резиденции британских монархов.
Электрические кабели, сантехника и отопление не обновлялись с 1950-х годов, и почти каждая комната нуждается в капитальном ремонте, чтобы предотвратить ущерб.
Что будет с домом Кларенса, в котором раньше жили принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла?
Уже сообщалось, что герцоги Кембриджские также собираются покинуть свои апартаменты в Кенсингтонском дворце и переехать в новый дом в Виндзоре. Это решение было принято, чтобы каждый день быть ближе к бабушке Уильяма, королеве Елизавете II и к родителям Кейт Миддлтон. Новый дом находится в Беркшире. Построенный в 1721 году, форт был тщательно отреставрирован в 19 веке и когда-то использовался королевой Викторией как чайный домик.
Переезд позволит Кейт и Уильяму достичь лучшего баланса между работой и личной жизнью, поскольку они значительно увеличили свои обязанности за последние 12 месяцев. Королева Елизавета II постепенно передала большую часть своей работы младшим членам королевской семьи.