Чт, 10.02.2022
Если надбавка выплачивается на протяжении длительного времени, к этому привыкают, но надо помнить, что это лишь кризисное решение. Президент Эгил Левитс о зарплатах медиков
Президент Эгил Левитс о зарплатах медиков

На ремонт Букингемского дворца потратят 438 миллионов. Кто в нем будет жить?

ФОТО: AFP / Scanpix

Похоже, британская королевская семья в настоящее время переживает массовое переселение. Где же теперь будет жить каждый из них?

Когда Чарльз, принц Уэльский, будет коронован королем Британии, он переедет из дома Кларенса в Букингемский дворец, как сообщает Daily Mail, потому что "он убежден, что это символ британской монархии в столице страны и поэтому должен быть его домом".

Замок по-прежнему будет развлекательным центром, а также по-прежнему открыт для посетителей, так как является очень важной туристической достопримечательностью. Букингемский дворец - одно из самых знаковых зданий в мире, впервые использованное королевой Викторией в 1837 году в качестве официальной лондонской резиденции британских монархов.

В здании на 775 комнат в настоящее время проводится ремонт стоимостью 438 миллионов евро, финансируемый налогоплательщиками.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Электрические кабели, сантехника и отопление не обновлялись с 1950-х годов, и почти каждая комната нуждается в капитальном ремонте, чтобы предотвратить ущерб.

Ремонт планируется завершить в 2027 году.

Что будет с домом Кларенса, в котором раньше жили принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла?

"Вероятно, он будет превращен в центр работы или отдыха, чтобы в будущем там разместить одного из наследников герцога Кембриджского", — сообщает Daily Mail.

Уже сообщалось, что герцоги Кембриджские также собираются покинуть свои апартаменты в Кенсингтонском дворце и переехать в новый дом в Виндзоре. Это решение было принято, чтобы каждый день быть ближе к бабушке Уильяма, королеве Елизавете II и к родителям Кейт Миддлтон. Новый дом находится в Беркшире. Построенный в 1721 году, форт был тщательно отреставрирован в 19 веке и когда-то использовался королевой Викторией как чайный домик.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Переезд позволит Кейт и Уильяму достичь лучшего баланса между работой и личной жизнью, поскольку они значительно увеличили свои обязанности за последние 12 месяцев. Королева Елизавета II постепенно передала большую часть своей работы младшим членам королевской семьи.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back