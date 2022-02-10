Сейм отклонил предложение об отмене ковид-сертификатов в Латвии

СЗК предложил внести изменения в закон о преодолении последствий инфекции Covid-19, исключив пункты, требующие предъявления сертификата Covid-19 для подтверждения факта вакцинации или перенесенного заболевания или результатов теста, а также пункты, устанавливающие требования эпидемиологической безопасности в рабочей среде.

СЗК также призвал Сейм поручить Кабинету министров принять до 1 марта соответствующие поправки в несколько постановлений правительства.

Как ранее сообщила представитель СЗК Даце Карклиня, сопредседатель СЗК, депутат Сейма Эдгар Таварс подчеркивает, что из-за загруженности лабораторий люди не могут сдавать тесты вовремя, получают отчет лаборатории с опозданием и уже с отрицательным результатом после перенесенной болезни.

"Многие европейские страны, в том числе наши соседи, заявили, что в связи с изменениями распространения Covid-19 и ростом охвата вакцинацией откажутся от использования сертификатов. У существующих в Латвии в настоящее время "зеленого" и "красного" режимов тоже больше нет эпидемиологического обоснования, так как вирусом заражаются и вакцинированные, и невакцинированные", - заявил депутат СЗК Эдгар Таварс.

"Правительство еще только думает и рассуждает, как смягчить установленные ограничения и какой могла бы быть наша жизнь после окончания чрезвычайного положения, но жители Латвии хотят быстрых действий от политиков", - отметил депутат СЗК Арманд Краузе.

Он заверил, что члены СЗК готовы принять активное участие, чтобы общественность вовремя получила ясность. "Кроме того, общество в целом, бизнес во многих отраслях и экономика уже значительно пострадали, поэтому продолжать бессмысленные ограничения неразумно", - считает Краузе.